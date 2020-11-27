朝鲜因汇率暴跌处决平壤钱币兑换商巨头

（韩国综合讯）韩国国会情报委员会在野党干事、国民之力议员河泰卿（音）今天在国情院待解议案报告结束后对记者称，朝鲜政府因为汇率暴跌处决了平壤的钱币兑换商巨头，又因为担心海水被冠病病毒污染，禁止在朝鲜海域捕捞和产盐。”

据朝鲜日报网站报道，河泰卿称，国情院当天介绍，朝鲜因冠病疫情而进行自我封锁。封锁措施从本月1日开始，继6日封锁南浦以后，20日封锁了平壤。

他也说，慈江道21日发生了走私事件。当地存在外部来货的征兆，遂出现了封锁该地区的现象。朝鲜由于长期自我管制，经济十分困难。今年1月至10月，中朝贸易规模仅为去年同期的四分之一。由于禁止从中国进口物资，朝鲜食品价格暴涨了四倍，工业开工率降至几年来的最低水平，大米产量今年预计也将减少20万吨。

他指出：“在（如上所述朝鲜情况愈发恶劣的）三重障碍下，朝鲜强调当前的局面为危机，而且强调危机的用词也越来越激进”，“核心干部如果不履行防疫规定，就会遭到处罚，甚至被处刑。”

他也形容金正恩的“应对缺乏理性，过度宣泄愤怒，采取的措施也不合乎常理”，这些措施包括处死钱币兑换商人。

根据追踪朝鲜货币走势的韩国网站Daily NK，朝鲜元兑美元近月贬值了20%。这凸显了经济不稳定风险的上涨。在此前几年，朝鲜曾享有金融稳定。适度的经济自由化，也让市场经济在当地生根萌芽。

一般相信，冠病疫情给了朝鲜经济沉重打击。朝鲜今年1月就迅速封锁边境，至今也没有公开证实朝鲜境内出现过冠病确诊病例，但是国际专家对于朝鲜是否真的“零确诊”半信半疑，而即使是防御性的措施，也直接影响了朝鲜的贸易。