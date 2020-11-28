中国多家大型银行暂停个人贵金属交易开户

多家中国大中型商业银行昨天（27日）陆续发布公告称，近期受国际政治经济形势及冠病疫情等影响，贵金属市场价格波动剧烈，投资交易风险加大，将暂停个人黄金、白银等贵金属交易业务。

据路透社报道，其中，中国工商银行将自北京时间11月28日24:00起，暂停各渠道个人账户黄金、账户白银业务新客户开立交易账户；自11月28日9:00起，暂停新开代理个人客户贵金属竞价交易业务申请，已开户客户的正常交易不受影响。所有已开户客户的正常交易则不受影响。

建设银行公告则称，自11月30日起，该行账户贵金属及代理个人上金所贵金属交易业务暂停办理签约开户；农业银行定于11月28日起，暂停账户贵金属交易业务及代理上海黄金交易所个人贵金属交易业务客户签约开户；交通银行则要求，自北京时间11月28日12:00起，暂停记账式贵金属、个人贵金属代理延期交易和满金宝业务新客户开立账户；招商银行则规定，自11月28日起，暂停双向纸黄金白银、实盘纸黄金白银、招财金业务的新客户开立交易账户申请。

中国银行昨天则公告称，受国际假日影响，该行账户贵金属、双向账户贵金属业务将于北京时间11月28日凌晨2:00起暂停报价，北京时间11月30日早上7:00起恢复报价。

黄金历来被视为避险投资，当全球经济遭受疫情冲击时，金价从1月的1500美元升至8月时的纪录高点2072美元，但本月公布几种疫苗有效性较高的消息强化了经济反弹的预期，将金价压至1800美元。