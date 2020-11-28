中国或购买更多美国玉米 中粮集团承诺向加工厂供货

中国将进一步进口更多美国玉米，明年进口量有望达到市场预期的高位，从而巩固其全球最大玉米进口国的地位。

根据彭博社报道，据知情人士透露，中国国有食品巨头中粮集团将1000万吨美国玉米出售给了私营饲料加工厂，而且可能进一步增加美国玉米购买，以满足近年来受到致命动物疾病困扰后不断复苏的需求。

上述采购是在中国每年分配给国营和民营企业的720万吨玉米进口配额之外。近几个月来，随着中国遭到非洲猪瘟肆虐的生猪存栏开始恢复，来自美国的谷物进口激增。

知情人士表示，中粮集团已经与私营加工厂签署的1000万吨美国玉米的供应协议，部分货物将于明年上半年运抵中国。

知情人士还说，中粮集团也可能会购买更多的美国玉米，中国明年的美国玉米进口总量可能达到3000万吨。美国对中国的玉米出口10月份再创纪录，突破100万吨，而大豆出口也大幅飙升。

此举强有力地表明了中国雄心勃勃的采购计划，即中国承诺今明两年分别购买365亿美元（488亿新元）和435亿美元的美国农产品，投资者和种植者正在跟踪中国履行承诺进展情况。全球粮食价格飙升，而随着生猪和家禽饲料需求上升以及国家储备的减少，中国玉米期货在历史高点附近徘徊。

大连商品交易所玉米期货基准价格周五下跌0.8%，至每吨2574元人民币（523.72新元）。

中粮集团和国家发改委没有回复置评请求。

进口量的激增引发了对于中国可能成为全球最大玉米进口国的猜测。美国农业部海外农业局估计，中国2020至2021年度可能购买多达2200万吨，而该机构本身更为保守，将数字保持在1300万吨。高盛集团表示，2021年中国玉米进口量可能激增至3300万吨。