路透：阿里巴巴、腾讯因价格和监管担忧暂停洽购爱奇艺股权

知情消息人士透露，阿里巴巴和腾讯已分别暂停与百度就收购爱奇艺控股权进行的谈判，而且谈判很快重启的希望很小，因为百度提出约200亿美元（267.64亿新元）的估值要求让他们望而却步，而且阿里巴巴和腾讯各自都有自己的视频服务，又正面临中国反垄断监管当局对他们加强审查。

根据路透社报道，三名消息人士称，另一家中国科技业巨擘字节跳动也已就取得爱奇艺控制股权展开内部评估。

爱奇艺目前在纳斯达克挂牌，市值为164亿美元，百度持有56.2%股权的价值约为92亿美元；爱奇艺被视为是中国版的网飞。

两名消息人士指出，腾讯认为爱奇艺的价值只值百度开价的一半。

百度、爱奇艺及腾讯拒绝就交易谈判置评。字节跳动不就其对爱奇艺的意向置评。阿里巴巴并未回覆置评请求。

虽然爱奇艺在中国视频市场上位居第二，但成立10年来一直在烧钱，还没有实现盈亏平衡。其最新的季度财报显示，营收和用户数量减少，打击其股价下跌。过去两周其股价下跌近五分之一。

狼群研究（Wolfpack Research）4月发布报告称爱奇艺夸大数据，之后美国证券交易委员会对爱奇艺进行调查。爱奇艺正在配合调查，并称内部审查未发现狼群研究所说的问题。

一位知情人士透露，爱奇艺的现金及现金等价物在截止9月底的九个月里缩减近一半，降至31.6亿元人民币(4.81亿美元)，该公司计划未来数月至少融资10亿美元。

该消息人士称，可能是以供股、发行可转换债券或两者兼有的形式进行，其并称该公司最近股价下跌给融资前景蒙上阴影。

爱奇艺没有立即回应对其筹资计划置评的请求。百度在一份声明中说，爱奇艺作为一个独立的公开上市实体，在资本市场上拥有顺畅的融资渠道，其对爱奇艺的支持并未改变。

在北京本月公布了旨在防止互联网公司垄断行为的准则草案之后，对阿里巴巴和腾讯而言，现在投资爱奇艺可能存在政治上的困难。

在此之前，监管机构采取了令人震惊的举动，叫停了阿里巴巴关联企业蚂蚁集团370亿美元的IPO交易。

一位知情人士说：“在监管机构发布了将影响阿里巴巴业务的金融科技和反垄断新规则之后，阿里巴巴管理层目前不愿进行大笔交易。”

收购爱奇艺将使字节跳动有机会进入较长电视节目和电影的主要市场。字节跳动的大部分利润来自短视频应用程序抖音。

它确实有一个单独的视频平台--西瓜视频，该平台主要提供时长为1-30分钟的视频，这是它一直计划增加投资的领域。

两位消息人士称，由于双方在中国数字广告市场上多年来的争斗，拥有爱奇艺90%以上股东投票权的百度不太可能将字节跳动视为买方。

百度之所以有意出售在爱奇艺的持股，是因为其重点转移到开发人工智能和自动驾驶领域，而这些业务需要大量的前期投资。

据研究公司蓝猫数据（BlueCatData），截至去年底，腾讯视频以45%的渗透率在中国视频流媒体市场排名第一，其次是爱奇艺(43%)和阿里巴巴的优酷(27%)。