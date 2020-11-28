中纪委赞任正非讲话：别人越封闭 我们越开放

华为创始人、总裁任正非日前就旗下荣耀品牌剥离出公司体系发表讲话，中央纪委国家监委今天发文表示该场讲话给人深刻启示，包括要加强自主创新，借用全世界的先进知识技术武装自己，并强调“别人越封闭、越脱钩，我们越开放、越包容”。

根据中央纪委国家监委网站消息，文章称，过去几年，华为经历了许多痛苦而艰难的时刻。美国政府一波一波严厉制裁，打压持续升级。断供、封杀、制裁，打不垮不屈的生命。正如任正非一次次讲到的那架“烂飞机”，二战中被打得像筛子一样、浑身弹孔累累的伊尔2飞机，依然坚持飞行，终于安全返回。没有伤痕累累，哪来皮糙肉厚，英雄自古多磨难。华为扛住压力，积极克服困难，剥离荣耀业务，正是一场“壮士断腕”式的自救与新生。

文章分析说，危中有机、危可转机。这是古老的辩证法，也是深刻的启示录。在这场化危为机的战斗中，至少有两点启示愈发清晰。

首先，自力更生、艰苦奋斗，任何时候都不过时。在关键核心技术上被“卡脖子”、受制于人，就在于还没有实现自主可控。一棵大树，树叶再繁茂，根基不强，还是不稳。当年在延安开垦南泥湾，新中国成立后在一张白纸上搞生产，都是自力更生、艰苦奋斗开辟了道路。现在条件好了，同国外技术交流多了，自力更生的精神不能丢，这是我们力量的基点。还是得静下心来，耐得住寂寞，加强自主创新，在基础研究、关键核心技术上孜孜不倦耕耘。

其次，胸怀大格局。这种格局体现在对待竞争对手上，荣耀剥离后“做华为全球最强的竞争对手，超越华为，甚至可以喊打倒华为”；也体现在开放的胸怀上，别人越封闭、越脱钩，我们越开放、越包容。向一切先进的学习，包括向自己不喜欢的人学习，借用全世界的先进知识技术武装自己，坚定大胆地在世界经济的汪洋大海中搏击。须知，科学无国界，封闭是不会成功的。

文章还说，在直面磨难中发展壮大，靠的是不屈不挠、坚韧不拔，靠的是大智慧、大格局，靠的是加强合作、团结一心。这是华为感动人心的地方，但又不仅仅是一家公司的精神特质。

文章最后强调，艰难困苦，玉汝于成。对个人如此，对企业如此，对国家和民族也是如此。中华民族有着压倒一切困难而不被任何困难所压倒的顽强意志，有着万众一心、同甘共苦的团结伟力。