钟南山团队参与开发的全球冠病疫情预测系统上线

广东省南山医药创新研究院昨晚发布消息称，全球冠病疫情科学预测系统(公测版)上线。该系统由中国国家呼吸医学中心、广州呼吸健康研究院等开发。

根据中新社报道，在冠病疫情暴发之际，中国工程院院士钟南山、广州呼吸健康研究院院长何建行带领核心研究团队并联合第三方专业的人工智能团队对中国，尤其是高风险地区的疫情进行了流行预测，此本土开发的预测模型为中国抗击疫情提供了科学支撑。

广东省南山医药创新研究院称，根据前期的实战经验和在世界多地疫情监测的基础上，核心团队收集了不同地区疫情的开源数据，并考虑不同防控措施对疫情传播的影响，对全球各国进行科学的疫情预测，同时加入病例分析、疫苗进展跟踪等功能，研发出具有自主知识产权的《全球新型冠状病毒疫情科学预测系统(公测版)》，该系统的知识产权所有单位为广州呼吸健康研究院。

据介绍，该预测系统包括“世界地图”“中国趋势”“各国趋势”“疫情预测”“疫苗进展”“疫情监测短信订阅”等功能。

其中，在“世界地图”板块，对各个国家的最新疫情信息进行可视化展示、进行实际再生数的评估、设置“戴口罩”指示提醒；在“中国趋势”板块，是从中国的总体趋势、新增趋势、省市趋势、省市地图四个纬度对内地的疫情进行数据可视化分析展示。

广东省南山医药创新研究院称，只有在科学的指导下，尽可能及早地切断冠病病毒的传播途径，才能防止冠病的二次暴发，期待中国自主知识产权的疫情预测平台能为海内外的疫情防控提供有价值的参考信息。