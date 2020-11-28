林郑：通识课程改革并非政治凌驾专业

香港行政长官林郑月娥就政府改革新高中课程通识科议题表示，通识科在过去10年未停止过争议，课程并无框架，也未经审批的教科书，全由老师教授，称这是第一天已出现问题，当局并无将学科出现问题，与有人被捕等同，她不认同事件是政治凌架专业，强调上任至今在教育上都是专业领航。

综合香港电台和《星岛日报》报道，林郑月娥出席当地一档节目时说，通识本来是汲收知识基础，讲求“明辨慎思”能力，但很多时就变成辩论时事，认为容易受某一种指导意见影响。被问到通识科改革后是否仍重视批判思考，她不认为每件事反对才属批判性，并非接受政府及《基本法》说法就不够批判。

林郑不同意是将社会事件或问题投射在通识科上的说法，并强调香港社会问题有很多前因近因，而从教育理念及质素来看，调整通识科是有足够理由。

林郑月娥指，通识科推行十年，基础是要令学生明辨是非，拥有客观知识及了解历史背景等，包括香港是中国不可分割的一部分，基本法源于宪法及一国两制等。她称，国民身份认同不等于凡事不可批评，而是要求尊重中华民族，指求进或改革的动力是看到做得不好的地方，不能做得不好就掩埋。

林郑月娥也不认同通识科的污名化主要来自建制派，她表示，这两日都听到教育团体都认为通识科要作调整，至于通识科日后会改名，她说有主观成份，但最重要是内涵，形容是重新开始。