中国官媒点名范冰冰等“劣迹艺人”：必须封杀直播复出途径

中国国家广电总局近日发通知专门强调“采取有力措施不为违法失德艺人提供公开出镜发声机会，防范遏制炫富拜金、低俗媚俗等不良风气在直播领域滋生蔓延”。中国官媒《人民日报》旗下微信公众号“侠客岛”也再次强调，必须封杀劣迹艺人通过直播复出。

“侠客岛”在文章指出，2014年，广电总局发出禁令，点名封杀有吸毒、嫖娼等违法犯罪行为的劣迹艺人，要求各级各类广播电视播出机构停播相关人员参演的电影、电视节目、网络剧、微电影等。禁令发出后的一段时间内，这些人确实销声匿迹。

然而随着新技术手段兴起，一些劣迹艺人又瞅准了直播、慈善等露脸“良机”，为复出造起声势。

文章点名曾涉吸毒丑闻的柯震东一度被雪藏，如今在社交平台上玩起直播，还与粉丝 “亲密互动”；同样曾因吸毒被警方拘押的陈羽凡，近期被媒体曝出现身国内某公益活动，与孩子们“相处甚欢”；

文章还点名了两年前被依法征收超8亿元（人民币，1.63亿新元）补缴税款及罚款的范冰冰，目前活跃于各大社交平台，在一场直播带货中与某网红出镜，几分钟就拿下超千万销售额；

被坐实学术造假的翟天临，有嫖娼劣迹的黄海波，或在爆款视频中“半跪地指导演艺圈后辈”，或因“穿夹脚拖鞋、不惧高温”热心助人再次登上新闻。

文章形容，“仿佛一阵风吹过，旧事了无痕，换个平台，重现江湖。”

文章还分析说，目前直播带货市场鱼龙混杂，今年“双 11”期间，某知名主持人一场直播带货被曝退款率超七成，某当红脱口秀演员被曝直播人数掺水严重，还有些网红主播产品被打假。

文章指出，违法失德者本就要付出代价。出现在公众视野中的明星艺人，更应承担与其影响力相匹配的社会责任。

表面上看，文艺圈内的违法失德是个人私事，实则对社会风气有着不小的影响。这些明星艺人往往拥有庞大的粉丝群体，其社会影响力有时可能并不小于媒体和一些社会组织。近些年，饭圈文化多次被舆论批评，这些偏执甚至近乎癫狂的行为背后，也折射出明星艺人对粉丝尤其是年轻人有着不可忽视的号召力。

所以，社会对明星艺人有更高的道德要求，并不过分。在中国文化中，公众人物所谓的私德从来不是个人的事。你既然要靠粉丝、流量获取收益，那也必须承担与自身影响力相对应的社会责任、道德责任。

