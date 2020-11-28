中国证监会对永煤控股及相关审计机构立案调查

中国证监会昨天称，根据相关金融管理部门移送的永城煤电控股集团有限公司及相关审计机构涉嫌违法违规的线索，已对永煤控股和相关审计机构涉嫌违法行为立案调查。

根据路透社报道，发布在证监会官网的公告并表示，下一步，证监会将与相关金融管理部门密切协同，按照国务院金融委“零容忍”的工作要求，依据《证券法》等法律法规”严肃查处”相关违法违规行为。

中国银行间市场交易商协会此前公告称，永煤控股违法违规线索已移送证监会；此外，在调查中发现永煤控股母公司河南能源化工集团也涉嫌存在相关违规行为，已对其启动自律调查。

引爆中国信用债市场风险的“20永煤SCP003”在违约两周后终于敲定后续兑付安排。永煤控股本周二确定解决方案，持有人会议已通过先行兑付50%本金、剩余本金展期270天的议案；展期期间利率保持不变，到期一次性还本付息，并豁免本期债券违约。另外两只超短融“20永煤SCP004”和“20永煤SCP007”的主承销商周五公告称，将于下周二（12月1日）召开持有人会议，据本地媒体21财经稍早报导称，该两期债展期方案商谈中，仍为拟兑付50%本金，剩余展期。

对于中国近期信用债市场的风险事件，中国国务院副总理刘鹤上周六主持召开国务院金融稳定发展委员会会议，指出监管部门和地方政府应督促各类市场主体严格履行主体责任，秉持“零容忍”态度，严厉处罚“逃废债”行为。

