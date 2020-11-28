中国科学院大学广州学院选址广州南沙

广州市规划和自然资源局南沙区分局日前公布实施有关文件，显示该区珠江街东部、明珠湾大桥西侧区域将规划建设中国科学院大学广州学院 ( 简称“国科大广州学院 ”) 。

根据中新网报道，该片区定位为广州南沙科学城的核心区、粤港澳大湾区前沿科学研究和高技术应用的人才高地和创新高地。将建设一所高等学校，园区级科创交流中心和学术交流中心各一处，此外还将设置社区服务中心、幼儿园、托儿所、文化室、小区游园、物业管理、居民健身所各一处，及公共食堂四处。

在本月21日举行的中科院广州明珠科学园一期项目建设启动大会上，包括中国科学院大学广州学院、力学所南方中心、沈自所智能院、中科院广州分院、南海所、华南植物园等新建科研院所、迁建科研院所以及三个重大科技基础设施等一批重点项目建设全面铺开。

其中，国科大广州学院定位为面向前沿科学和技术的研究型大学，属于国科大的二级学院，将以培养高端人才为目标，发挥中国科学院科教融合优势，创新人才培养模式，在从事研究生和高年级本科生培养的同时，集聚国内外高端人才，开展前沿科技研究，服务区域经济社会发展。

据了解，国科大广州学院一期规划建筑面积约 23.6万平方米，主要包括教室、实验室、图书馆、会堂、校行政办公用房、专家科研用房、教师办公用房、学生宿舍等。总投资约为21.58亿元（人民币，4.39亿新元），计划2023年8月具备开学条件，计划2023年12月全部交付使用。