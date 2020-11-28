台外交部长发长信慰问驻外冠病确诊人员

台湾驻外馆处有多名外交人员确诊冠病，台湾外交部长吴钊燮昨日深夜在外交部面簿贴文，形容心情比大家更沉重，并称在防疫上外交部本部是外馆人员的后盾，他希望海内外国人这段时间能多体谅，也可以不吝帮各地的外馆人员打气。

根据联合新闻网报道，目前有台湾外交人员确诊的外馆有美国、法国、波兰、比利时、匈牙利、瑞士、希腊、土耳其、洪都拉斯、危地马拉和俄罗斯。

吴钊燮在文中说，得知同仁们确诊或必须进行隔离的消息，我作为部长，心情只会比大家更沉重。除了要提醒在外打拼的同仁务必提高警觉、遵守当地国的防疫措施外，也要求各个馆处依当地情况适时採取出入管制、人员分流、远距办公等措施。

吴钊燮说，虽然相对于半年之前，在全球各地要取得口罩已经相对容易，我们仍然会根据台湾国内实施的口罩实名制，持续寄送口罩给外馆的同仁与眷属，也要提醒同仁时时戴口罩、勤洗手。

吴钊燮还说，台湾的外交处境相当特殊，我们第一线在外奔走的外交人员，原本就承受比其他国家人员更大的压力，在不利的国际环境中为国家争取最大利益。然而，业务很重要，同仁跟家属的健康平安，更是他的关心。

吴钊燮还说，特殊时期，驻外馆处在处理领务、签证及文件认证等手续的时间，难免比非疫情时期更长，等待的时间更久。对于无法提供如平时一样便利、快速的服务，在这边向旅外台湾人说声抱歉，但也要请大家多多体谅，外馆同仁已经是在相对困难且有限制的环境下处理各位的案件。

即便如此，他相信驻外同仁仍会秉持专业的服务精神，尽力为各位提供协助，只要各位多一点点耐心与支持。若有机会，也希望大家不吝帮台湾各地的大使馆、领事馆、代表处、办事处同仁打打气，相信他们会感受到各位的温暖。

