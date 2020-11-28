武汉传媒学院回应学生盗用参赛作品：留校察看并取消奖学金

武汉传媒学院一学生日前被指盗用他人原创作品参加“中国大学生创意节”和“未来之星”青年设计师大赛并获奖，校方昨晚回应称抄袭属实，作品已下架处理，并决定给予该学生留校察看处分，取消其2020至2021学年校内一等奖学金，撤销其国家奖学金评选资格。

根据《新京报》报道，据武汉传媒学院官网消息，该学院其官方微博发布了《关于我校学生郑某某涉嫌盗用、抄袭他人作品问题的调查及处理说明》的通报。通报称，经与赛事组委会核查，网友举报的被盗用参赛作品，确为郑某某账号上传，组委会已对作品做下架处理。涉嫌抄袭的作品《慧眼》，经学校学术委员会认定，抄袭行为属实。

通报还指出，根据教育部《普通高等学校学生管理规定》（教育部令第41号），经校长办公会研究决定，给予郑某某留校察看处分，取消郑某某武汉传媒学院2020至2021学年校内一等奖学金，撤销其国家奖学金评选资格。郑某某已认识到自己的错误行为造成的不良影响，并向原作者及社会公众公开道歉。

通报感谢社会各界长期以来对该校的关心，称学校将以此事为鉴，进一步加强和完善我校师生学术道德建设，规范学术标准，全面开展科研诚信及学术道德教育活动，并强调对于任何学术不端行为零容忍，一经查实，绝不姑息。

