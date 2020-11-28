习近平致信祝贺“奋斗者”号完成万米海试并返航

在马里亚纳海沟结束科考任务的“探索一号”科考船在三亚南山港码头靠泊下锚，成功实现10909米坐底记录的“奋斗者”号也于今天随船返航。中共中央总书记、中国国家主席习近平发去贺信，并指出这标志着中国具有了进入世界海洋最深处开展科学探索和研究的能力，体现了中国在海洋高技术领域的综合实力。

根据新华社报道，习近平在贺信中向所有致力于深海装备研发、深渊科学研究的科研工作者致以诚挚的问候。

习近平在贺信中希望所有致力于深海装备研发、深渊科学研究的科研工作者继续弘扬科学精神，勇攀深海科技高峰，为加快建设海洋强国、为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗，为人类认识、保护、开发海洋不断作出新的更大贡献。

习近平还说，科研工作者们以严谨科学的态度和自立自强的勇气，践行“严谨求实、团结协作、拼搏奉献、勇攀高峰”的中国载人深潜精神，为科技创新树立了典范。

中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤在今天举行的“奋斗者”号海试返航欢迎活动上，以视频连线形式宣读了习近平的贺信并讲话。刘鹤表示，习近平的贺信充分体现了党中央对科技创新和海洋强国建设的高度重视，为做好深海科技工作指明了方向、提出了要求，要深入学习领会，坚决贯彻落实。

刘鹤说，“奋斗者”号在研制过程中充分调动和统筹各方科研力量，成功突破多项关键技术，是中国深海科技探索道路上的重要里程碑。要认真总结成功经验，大力弘扬中国载人深潜精神，强化产学研协同创新，加快科研成果应用转化，推动更多核心技术突破和可持续迭代。

