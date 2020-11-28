青海省人民检察院原副检察长贾小刚被双开

青海省纪委监委日前对青海省人民检察院原党组副书记、副检察长贾小刚严重违纪违法问题进行了立案审查调查，并作出开除其党籍以及公职处分。

根据中央纪委国家监委网站消息，通报指出，贾小刚身为长期工作在检察机关的党员领导干部，背弃初心使命，丧失纪法底线，以权谋私、以案谋私，违反政治纪律，对党不忠诚不老实，以他人名义收受钱款，掩盖违法事实，规避组织审查调查；违反中央八项规定精神，违规接受私营企业主礼品和提供的服务；违反组织纪律，不按要求报告个人去向，在安置复转军人过程中，利用职权为他人谋取利益；违反廉洁纪律，违反规定从事营利活动，搞权色交易，承诺和帮助他人承揽工程项目；违反工作纪律，违规干预司法活动；违反生活纪律，贪图享乐，享受“管家式”服务，生活腐化堕落，追求低级趣味。违反国家法律法规，利用职务之便，为他人谋取利益，索要和收受他人钱物，数额巨大，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪。

通报还指，贾小刚严重违反党的政治纪律、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律，严重损害了检察机关形象和公信力，且在党中央持续深化全面从严治党的情况下，不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据相关规定，经中共青海省纪委常委会会议研究并报中共青海省委批准，决定给予贾小刚开除党籍处分，由省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

根据公开资料显示，53岁的贾小刚是河南安阳人，研究生学历，1987年10月参加工作，1992年12月加入中国共产党。

他于1987年10月至1991年9月曾在河南省安阳市行政干部学校任教；

1994年7月至2018年12月先后担任最高人民检察院民事行政检察厅正科级干部、副处级干部、民事检察处处长、副厅长；

2018年12月至2019年3月曾任最高人民检察院第六检察厅检察员，二级高级检察官，一级高级检察官以及副厅长；

去年3月至今年9月，贾小刚在青海省人民检察院任党组副书记、副检察长(正厅级)，一级高级检察官，随后被免职。

