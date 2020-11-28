马英九回应立法院内丢猪内脏：面对独裁专制实在无路可走

国民党立委昨上午在立法院抵制莱猪，朝台湾行政院长苏贞昌站的报告台丢猪内脏、猪皮，鸣汽笛抗议。台湾前总统马英九对此指出，国民党立委过去一向都很温和，这次的表现的确出乎很多人意料之外，深刻可以体会他们的无奈，面对独裁专制的政权，他们实在是无路可走，所以用这种方式表达。

根据联合新闻网报道，马英九今天上午在出席兴隆公园更新成果发表暨生态复育记者会受访时作出上述表达。

针对行政院提出的五个管制，马英九认为，这五个做法实际上是治丝益棼，因为觉得应该主动和美国协商，既然他们出口猪肉有七成不含莱克多巴胺，为什么不把这些卖给我们就好，这五个做法，都不容易执行，可以想像，到后来执行问题会非常大，他觉得应该采取更聪明、更简洁、让人民可以理解的方法来处理。

问及台湾总统蔡英文不愿意对美猪议题和国民党主席江启臣辩论，马英九说，蔡英文很习惯双重标准，且她搞错一点，说要送去立法院讨论，但美猪是她做的决定，不是立法院做的决定，对立法院负责的是行政院长，对人民负责的是总统，所以那时候他答应民进党党主席和辩论ECFA，这是从这个角度考虑。

至于行政院长苏贞昌说，台湾20年来没有履行美猪美牛承诺的说法，马英九说，那时对美牛开放很有限，是月龄30个月以下的小牛、也不包括内脏，美猪完全不考虑，是不一样的。