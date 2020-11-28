张文宏：冠病流感合并感染在冬季属常见情况

针对近日出现了冠病和流感一起得的病例，上海新冠肺炎临床救治专家组组长、华山医院感染科主任张文宏表示并不奇怪，他说，合并感染在冬季非常常见，只不过大家以前没有去测试，所以也不要为此感到恐惧。

根据澎湃新闻报道，张文宏在今天上午举行的上海科普大讲坛2020年度特别活动暨第154讲“人类如何才能打败冠病病毒”活动开始前，张文宏接受记者采访时指出，合并感染在自然界和呼吸道疾病中本来就很常见，这在今年1月底2月初的时候国际上已经发表过论文。

此外，张文宏还就此前在微博中提及对于非冷链物流也要进行消毒杀毒的说法做出解释。

张文宏说：“上海疾控团队在溯源方面做得非常好，浦东两例确诊病例轨迹不怎么一致的工人，其实是处理了同一个货箱。”他说，周转货箱运输过国外的物品，在冬季又湿又冷的情况下，病毒生存的时间更长。

张文宏透露，此前他去北京与吴尊友教授沟通，吴尊友在负责喀什病例的溯源中也发现集装箱上有冠病病毒的存在，因此所有的工人在进入集装箱之前要做好充分的防护。“目前在上海，除了对工人的防护，也在对集装箱进行消杀，并组织工人自愿应急接种疫苗。”

对于今冬市民应当如何出行，张文宏说，“今年一二月份怎么做，现在还是怎么做。”他表示，现在环境不至于比一二月份更糟糕，所以请大家做好自己的防护。

张文宏称，中国在国庆期间已经经历了一次压力测试，只不过冬季输入性的风险更大一点，希望大家还是做好几件老生常谈的事情：口罩、洗手和距离。

在张文宏看来，上海这次疫情防控也得益于民众在上述这些方面做得不错，所以没有发现连续性的社区传播。