林郑承认外防输入工作松懈：“指定酒店”隔离将采取封闭式管理

香港行政长官林郑月娥表示，全球疫情未有止息迹象，香港又不能完全封关，因此外防输入由疫情开始至今，都是重要一环。她表示，现阶段香港已进入全面收紧入境限制的阶段，称“指定酒店”隔离已进入最后讨论阶段，将采取类似大陆的封闭式管理，安排指定车辆接送入境人士到指定酒店隔离，但强调最终都是要入境人士“听话”。

根据《香港经济日报》报道，林郑还坦言，香港10个月以来在外防输入工作上，由于种种原因有时有所松懈，曾因同情航空业及海运业而作相应安排，但就出现不守规矩及不依从要求的情况，当局对此感到无奈，目前已全面收紧，指定酒店的措施已到最后商讨阶段，也会安排指定车辆，做法会类似大陆的封闭管理。

她解释，即使一次“清零”，疫情也会反复，除非之后完全不容许人士进出。她指，从香港疫情图表看，有人认为香港出现一波又一波疫情，但事实上是有时间让社会喘气。她重申，最新一波疫情暴发得厉害，是因为很多人已经松懈，不守规矩，她强调，处理公共卫生危机要全民参与，同心抗疫。

林郑还说，此次疫情紧接修例风波，抗疫比很多地方困难，又指自己也向中央解释，指香港没有大陆的体制优势，大陆人民也相对服从，若强行用大陆方式套用在香港，可能会产生反效果。

她表示，政府将要求安老院舍员工，定期及不断接受病毒强制检测，以保护院内体弱的长者免受感染；若安老院员工在七天内未做过检测，就不可以上班。她还说，稍后也会要求德士司机强制检测，而海关前线员工、上水屠房职员、警队及邮差等目标群组，也要做到“应检尽检”；无病症或接触史的市民，如不放心，政府会提供“愿检尽检”的检测服务。