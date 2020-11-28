中国拟在雅鲁藏布江实施水电开发 规模相当于再造三个“三峡”

中国电力建设集团有限公司董事长晏志勇日前在谈到雅鲁藏布江下游水电开发时指出，该流域干流水能资源最丰富，其下游的大拐弯地区更是“世界水能富集之最”，汇集了近7000万千瓦的技术可开发资源，规模相当于三个三峡电站（装机容量2250万千瓦）。

根据“中国能源报”微信公号消息，晏志勇在中国水力发电工程学会成立40周年纪念大会上指出，中国“十四五”规划和2035年远景目标的建议中明确提出“实施雅鲁藏布江下游水电开发”。他说，这在中央文件中是史无前例的，写得很清楚，是“实施”，强调对于水电行业来讲，这是一次历史性机遇。

晏志勇说：“我们作为建设施工企业，要抓落实。我认为，雅鲁藏布江下游水电开发，不仅仅是一项水电工程，而应该是‘五大工程’。”

晏志勇说，首先是生态工程。雅鲁藏布江下游水电站所发电力和工程建设对地方的贡献，肯定会使得西藏自治区这方热土，为中国“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”发挥绝对巨大的作用。接着是国家安全工程。包括水资源安全、国土安全等。

其次是民生工程。晏志勇说，雅鲁藏布江下游水电站投入运行后，每年可以为西藏自治区形成200亿元（人民币，40亿新元）以上的财政收入，再加上水电站开发对于基础设施建设的拉动作用等，西藏自治区的发展必将发生翻天覆地的变化，当地人民生活的幸福感必将变得更加强大，西藏自治区也会因此对生态保护作出更大贡献。

晏志勇说，这还是国家重大的能源工程。雅鲁藏布江下游近6000万千瓦水电的开发，每年可提供近3000亿度清洁、可再生、零碳的电力。

最后，这是国际合作工程。随着水电站的开发，电网通了、公路通了，中国与南亚的合作也将更加通畅。

数据显示，中国水能资源蕴藏量在6.76亿千瓦以上，为世界之最；西藏水能资源理论蕴藏量在2亿多千瓦左右，占全中国的30%，居各省区市之首。

西藏水能资源主要集中分布在雅鲁藏布江、怒江、澜沧江和金沙江干流。其中，雅鲁藏布江流域干流水能资源最丰富，理论蕴藏量近8000万千瓦，其下游的大拐弯地区更是“世界水能富集之最”，在50公里直线距离内，形成了2000米的落差，汇集了近7000万千瓦的技术可开发资源，规模相当于三个多三峡电站（装机容量2250万千瓦）。

不过，作为中国“西电东送”的能源接续基地，西藏自治区目前水电资源开发程度极低，仅为技术可开发量的1%左右。因此，雅鲁藏布江下游水电的开发，对中国能源电力行业发展具有重大历史意义和现实意义。