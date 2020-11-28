中国明年起全面禁止进口固体废物

中国自明年1月1日起将禁止以任何方式进口固体废物，禁止境外固体废物进境倾倒、堆放、处置。

据新华社报道，中国生态环境部、商务部、国家发展改革委、海关总署近日发布《关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告》。

生态环境部固体废物与化学品司有关负责人说，近年来中国固体废物进口种类和数量大幅度削减。根据公告，中国将全面禁止进口固体废物，生态环境部将不再审批、发放限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证。

负责人介绍，对于2020年生态环境部已审批发放的限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证，应在证书载明的2020年有效期内使用，逾期将自行失效。

他还说，对于违反相关规定，将境外固体废物输入境内的，根据相关法律法规由海关责令退运，并处以罚款；构成犯罪的将追究刑事责任。

中国自1980年以来开始从国外进口塑料、废纸、金属材料等固体废物，并出现大量的废品回收加工场，将这些废物进行清洁、粉碎再转化为工业原材料。

多年来，中国一直是世界上最大的“洋垃圾”进口国，同时也给国内环境造成巨大压力。

中国国务院办公厅2017年7月印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，要求全面禁止洋垃圾入境，洋垃圾进口的大门开始被关闭。

2018年1月，中国正式施行禁止“洋垃圾”入境新规，停止进口包括废塑料、未分类的废纸、废纺织原料等在内的四类24种“洋垃圾”。

据中国海关总署通报，近年来中国固体废物进口总量大幅下降，由2018年的2263万吨降至2019年的1348万吨。今年前10个月，中国固体废物申报进口669万吨，同比下降42.7%。