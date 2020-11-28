高嘉瑜网络声量超苏贞昌仅次蔡英文

民进党立委高嘉瑜近来话题不断，连带网络声量也创新高，在近七天的全台前50名政治人物网络声量排行榜中，超越台湾行政院长苏贞昌高居第二，仅次于总统蔡英文。

据台湾联合报报道，从买房风波、自曝房间照，到出国考察买名牌，高嘉瑜近来屡屡攻占台湾新闻版面，连带使得网络声量也创新高。

高嘉瑜在近七天的全台前50名政治人物网络声量排行榜中，超越苏贞昌高居第二。（网络温度计页面截图）

据统计网络声量的网站“网络温度计”的统计资料显示，高嘉瑜近七天内累积有约84000篇网络讨论，其中负面评价占了26%，负评比例低于蔡英文的29％和苏贞昌的31%，显示高嘉瑜虽然近来在媒体版面上所涉多为争议事件，但她受伤害的程度仍低于蔡政府在莱猪议题上引发的民怨。

单论立法委员网络声量，高嘉瑜也名列第一，紧追在后的是国民党立委江启臣、蒋万安；但高嘉瑜在代表民众好感度的“好评影响力”得分上，以6.57输给蒋万安的7.1。

若把各阵营潜在的台北市长候选人网络声量拿来一起比较，被视为绿营可能奇兵的卫福部长陈时中在全台前50名政治人物网络声量排行榜中名列第六；蓝营部分蒋万安排名第20，另有已放话参选2022初选的台北市议员罗智强排名第39，对参选市长始终未松口的国民党副秘书长李彦秀也以第44名上榜；台北市长柯文哲力挺的接班人副市长黄珊珊则上榜。