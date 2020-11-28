中国一商人伙同国家工作人员贪污逾七亿人民币被判死缓

北京市第二中级人民法院昨天对北京成玉企业管理有限公司法定代表人何波等七人涉嫌恶势力犯罪集团系列案作出一审判决，以贪污罪、行贿罪、敲诈勒索罪、合同诈骗罪等九项罪名判处何波死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

根据新华社报道，北京市二中院经审理查明，2008年至2019年间，被告人何波纠集王晓芳、王军、何猛、李国平、彭宇飞、方利等六人，以威胁、“软暴力”等手段，在顺义区建筑工程等领域多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济秩序，造成极为恶劣的社会影响，逐渐形成以何波为首要分子的恶势力犯罪集团。

该集团敲诈勒索他人财物，在建筑工程领域串通投标，通过伪造证据、恶意制造违约、虚假诉讼等方式骗取个人和企业钱款，拉拢、腐蚀国家工作人员，与国家工作人员内外勾结贪污巨额国有资产共计7.68亿（人民币，1.56亿新元）余元，侵犯了公民人身及财产权利，给民营企业、国有企业造成数额特别巨大的经济损失，严重扰乱了当地经济秩序，损害了司法公信力，社会影响极其恶劣。

北京市二中院经审理认为，被告人何波等七人系恶势力犯罪集团，分别构成贪污罪、行贿罪、敲诈勒索罪、合同诈骗罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、串通投标罪等多项罪名，依法均应予以惩处。据此，北京市二中院依法作出上述判决。同时，以贪污罪、合同诈骗罪等罪名对王晓芳等其他六名恶势力犯罪集团成员分别判处有期徒刑18年至1年7个月不等的刑罚，并处罚金。依法责令何波等人退缴违法所得及收益，分别发还被害人或依法没收。

