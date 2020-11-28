中国网红主播承认燕窝夸大宣传 愿退赔6000万人民币

针对“辛选主播带货即食燕窝被打假人王海质疑是糖水，燕窝成分仅0.014%”一事，认证为广州和祥贸易有限责任公司的“辛选官方微博”转发辛选创始人辛有志微博发信回应称，经检测，这款“茗挚”品牌燕窝产品在直播间推广销售时，确实存在夸大宣传，现提出先行赔付方案，“召回辛选直播间销售的全部‘茗挚品牌燕窝产品、承担退一赔三责任”（共销售57820单，销售金额约1500万元人民币，约300万新元，共需先退赔约6100万元）

根据澎湃新闻报道，辛有志在上述信中承认，燕窝成分确实不足每碗两克。除上述赔偿外，辛选会依据合同及法律规定追究品牌方的责任。

这封信还提到，这款“茗挚”品牌燕窝产品实为一款燕窝风味饮品，不应当作燕窝制品进行推广。此事件中，辛选团队在选品、质检方面因为对燕窝行业相关专业知识储备不够，未能甄别出品牌方提供的产品信息存在夸大宣传的内容，存在疏漏，以及辛有志本人此前的冲动回复，引发舆论风波，再次向广大消费者和社会各界诚挚道歉。

据此前报道，打假人士王海上周四发微博称，辛选主播推广的茗挚品牌即食燕窝不含蛋白质和氨基酸，且燕窝成分唾液酸含量低。该微博所附的检测报告显示，名为“茗挚碗装风味即食燕窝”的样品唾液酸检测结果为0.014g/100g。

该检测报告唾液酸检测结果明显低于中国药文化研究会2018年3月发布的《中国药文化研究会即食燕窝团体标准》中“即食燕窝唾液酸含量≥0.5mg/g（即0.05g/100g）”的指标。

“辛选官方微博”之后发声明称，在王海提供的质检报告中，除了冰糖燕窝制品本应含有的糖分外，还含有燕窝成分唾液酸。辛选主播“时大漂亮”在其直播间推广该产品系融昱公司在“茗挚”天猫旗舰店售卖，直播价格为258元15碗，每碗17.2 元。公司按照融昱公司提供的产品信息进行直播推广，不涉及任何采购销售行为。公司已将产品送检并将公布结果。如果消费者对这款产品有任何不满，可以向“茗挚”天猫旗舰店申请退货退款。

