武汉15天内三次从巴西牛肉外包装检出冠病病毒

武汉市疾控部门分别在本月27日、18日和12日三次从巴西进口冻牛肉外包装检出冠病病毒核酸阳性。三批次涉事货物总计146.9吨。

根据澎湃新闻报道，武汉市卫健委通报，武汉市疾控部门昨天按照武汉市关于“对进口冷链食品检测全覆盖”的要求进行常规冠病病毒核酸检测时，发现东湖高新区冷库巴西进口冷冻去骨牛肉两份外包装样本检测结果呈阳性。

经查，涉事武汉东湖高新区冷库进口冷链肉品为冷冻去骨牛肉（冷冻牛腩），境外出口商为MARFRIG GLOBALFOODS S.A。该批次货物共计4266件（约20kg/件）92.9吨，分两批于6月12日、19日从巴西启运，8月26日、8月29日到达上海洋山港中转，分别于9月12日、9月14日、9月18日由阳逻水运港抵汉，储存于东湖高新区冷库，全部货物均未出库。

而在九天前，武汉也曾在巴西进口冷冻去骨牛肉外包装样本上检出冠病病毒核酸阳性。涉事冷冻去骨牛肉是从天津港海关入关的。

经查，该批进口冷链肉品为冷冻去骨牛肩胛肉，境外出口商为FRIGOL S.A,国内供货商为广水市福聚德商贸有限公司。该批次货物共计1313件（约20kg/件）27吨，从巴西启运，9月17日从天津入关暂存于天津第三食品厂冷库，于9月23日从天津启运发往武汉，9月25日进入东西湖区嘉里冷库凯瑞供应链1号库。

再往前6天，武汉市疾控部门对“中食武汉冷藏物流有限公司中央直属储备肉冷库”（以下简称“中食冷库”）冷冻食品进行冠病病毒核酸检测，发现从青岛黄岛海关入关的进口冷冻去骨牛肉臀腰肉心外包装样本有三份检测结果呈阳性。经查，该批次进口产品共27吨，1006箱，原产国为巴西，由巴西桑托斯港出关，8月7日在青岛黄岛海关入关，存于青岛润渤冷库，8月15日出库，8月17日抵达武汉后一直储存于中食冷库，未流入市场。

