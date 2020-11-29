B站管控太极网红马保国相关视频内容

中国官媒昨天（28日）发文炮轰部分互联网平台为了商业利益炒作“太极网红”马保国，呼吁结束以马保国为主题的“闹剧”后，中国视频分享平台哔哩哔哩（B站）宣布管控马保国相关视频内容。

据《北京青年报》报道，69岁的马保国多次在社交媒体上炫耀过他所谓打败泰拳王搏击冠军的视频。不过，他在5月17日搏击比赛中，30秒内被50岁的业余搏击爱好者王庆民击倒三次，最后一次直接休克。

他后来在微博发文，将该门的武术称为“先健身养生、后修心养性、再防身自卫。”对于被击倒，马保国说：“没有实战训练，很难适应现代搏击规则下的擂台比赛。”

马保国本月15日也在微博上申诉，网上出来很多关于马保国的各类剪辑视频，“网络信息很乱”，呼吁外界“清晰明辨”，而他的“浑元形意太极拳马保国”微博账号是对外唯一的窗口平台，一切信息以此发布为准，并声称自己“已回归平静生活，远离武林是非圈子”。

马保国后来本月15日通过微博申诉，网上出来很多关于马保国的各类剪辑视频，“网络信息很乱”，呼吁外界“清晰明辨”，而他的“浑元形意太极拳马保国”微博账号是对外唯一的窗口平台，一切信息以此发布为准，并声称自己“已回归平静生活，远离武林是非圈子”。

《人民日报》昨天刊登以《马保国闹剧，该立刻收场了》为题的文章，谴责马保国的一些言行就是哗众取宠、招摇撞骗，并认为“无论平台还是资本，蹭热点、找卖点的前提，都是遵循公序良俗，是正确的价值观，否则就会沦为浅薄而拙劣的商业游戏。”

B站昨天（28日）在微博发布公告说，自称“浑元形意太极门掌门人”的马保国，因自身吸引眼球的事件和言行在网络走红，B站用户通过创作一系列视频，对马保国进行讽刺，表达了对这种现象的批判。

公告提到，一些商业机构利用马保国现象的热度，炒作并收割流量进行谋利，“我们坚决反对这样的价值观和行为”。

B站宣布，自即日起将严格限制、审核、管理马保国相关视频内容，做好用户引导，还原人物事件原貌，履行平台社会责任，以“纠正这一趋势，不给恶意炒作者以可乘之机”。

