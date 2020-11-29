广西自贸区崇左片区将设与亚细安跨境产业合作示范区

中国（广西）自由贸易试验区崇左片区将创建跨境产业合作示范区，构建国际陆海贸易新通道陆路门户，打造成为沿边开放发展的新高地。

据中新网报道，中国（广西）自由贸易试验区崇左片区投资商机推介会昨天（28日）在南宁举办，满利通东盟（亚细安）跨境金融服务中心等九个产业项目成功签约。中国（广西）自由贸易试验区崇左片区管委会常务副主任、中共凭祥市委书记杨亚俊在会上作出上述表述。

中国国务院2019年8月批复同意设立中国（广西）自由贸易试验区，分为南宁、钦州港、崇左三个片区。崇左片区是广西自贸试验区唯一的沿边片区，也是中国五个沿边片区之一。崇左片区所在地凭祥市是中国边贸和水果进出口第一大市。

杨亚俊介绍，崇左片区与越南谅山省高禄县、文朗县接壤，片区15平方公里范围内，有两个国际口岸、两个互市点，六条与越南互联互通贸易物流通道，是全中国66个自贸片区中口岸、通道数量最多的片区。此外，崇左片区地处中国对亚细安开放前沿，共叠加有自贸试验区、边境经济合作区、综合保税区、沿边开发开放试验区、沿边金融改革试验区、中国—东盟边贸检验检疫试验区、跨境电商综合试验区等多个国家级开放平台。

“崇左片区区位在‘沿边’、依托在‘口岸’、特色在‘跨境’，投资发展前景广阔。”杨亚俊介绍，崇左片区大力发展沿边电子信息产业集群，正加快建设规划面积2840亩的电子信息产业园。同时，推进中越“两国双园”建设，规划面积近4000亩（其中中方1200亩，越方2655亩），重点引进电子、智能终端、手机配件、保税维修等出口加工业。

崇左片区大力发展跨境电商新兴产业集群，已建成跨境电商监管中心、公共服务平台等“线上线下”平台，正在建设中国（崇左）跨境电商综试区公共清关中心、市场采购贸易中心等，下一步将打造凭祥·江楠鲜品东盟电商产业园、凭祥智能快递电商产业园、凭祥跨境物流园智能公路港。