马岭关明长城佛造像碎片被3000人民币卖出 嫌疑人落网

中国马岭关明长城上佛造像石刻的嫌疑人落网，他雇佣当地村民将石刻砸碎后运下山，后因工钱问题与雇工发生纠纷后盗走部分石刻碎片并以3000多元（人民币，下同，610.4新元）的价格卖出。

据新华社报道，记者27日从河北省邢台市公安局获悉，警方已经成功将犯罪嫌疑人张某旺抓捕归案。

当地警察2012年8月警在工作中发现一村民家中有一些石刻残片，询问后得知他和同村村民被人雇佣，将马岭关明代长城遗址上的三个佛造像石刻砸成碎片搬下山，后因工钱纠纷，将石刻碎片藏匿家中，其中部分碎片被雇主偷走。

涉案村民均不知道雇主名字及住址，案件一度陷入僵局。随后8年间，民警先后六上马岭关勘验现场寻找线索，最终锁定犯罪嫌疑人张某旺，并于近期将其抓获。

经审讯，犯罪嫌疑人张某旺2000年因盗窃凌霄山汉白玉盘龙柱案曾被判处有期徒刑五年。出狱后，他在2012年发现马岭关明长城上有佛造像石刻，便雇佣当地村民将石刻砸碎后运下山，后因工钱问题与雇工发生纠纷后盗走部分石刻碎片并以3000多元的价格卖出。目前，张某旺已被抓捕归案，该案正在进一步侦办中。

马岭关位于河北省邢台市西部的太行山脉，是秦汉以来中国北部边陲的一个重要关隘，乃兵家必争之地，为太行山五大雄关之一。马岭关长城设在两山之间的谷口处，形成一个独立的关城，两侧是纵贯在谷口的石砌城墙和墩台，古驿道从关城中通过，东门和西门也就成了关城唯一的两个出口。

整个关隘呈长方形，布局别致壮观。高大而壮丽的青石门楼，和雄伟庄严的带有垛口的青石围墙，，这条雄壮的建筑全长约五华里，形成了自西北至东南一道严密防线。