杭州女保洁员误撞男领导洗澡被罚工资一大半

中国杭州一名保洁女工没敲门就进入大厦男浴室拿工具，撞见正在洗澡的领导，公司接到投诉后对其罚款2000元（人民币，下同，406.93新元），占据其月工资的一大半。律师说，公司对于违反规章制度的处罚面临很多法律制约，需经过民主程序制定的规章制度有明确规定，且规章制度必须依法公示，否则处罚规则对劳动者不产生法律效力。

据《扬子晚报》报道，张女士在杭州一家物业公司上班，负责某大厦的保洁工作。最近，她在工作中误入大厦里的男浴室，被一名洗澡的男子发现并投诉。张女士称当时对方没有关门，自己也没有听到声响，是无心之举，自己拎起捅就走了。

对此，张女士解释，自己平时都在一楼大厅干活，当天去四楼男浴室是为了拿工具，没想到刚好有人在洗澡。

此前媒体报道，接到投诉后，物业公司对张女士作出处罚。整改通知单“处理意见”一栏写着扣除张某某11月份工资2000元。张女士觉得，自己一个月只能拿到3400元钱，公司却要罚自己2000元，一下次就罚掉一大半的工资，这让她接受不了。

物业公司经理说，作出这样的处罚是按照双方签订的考核制度进行的。而张女士却称对这一考核制度并不知情，但物业公司经理却表示在开会时逐条读过。

一份《保洁部人员绩效考核标准》上面可以看到张女士本人的签字，其中规定，违规操作造成重大损失或被投诉的员工，视情况严重程度，根据情节具体处理处罚甚至开除。物业公司经理说，因为当时有领导在里面洗澡，张女士的情况比较严重。最终，物业公司将处罚降至1200元，张女士表示接受。

对于此事，网友争议较为大。有网友认为对于不敲门直接进入异性浴室的情况，的确应该严格处罚；也有网友认为，2000元的罚款对于月收入才3000多元的张女士而言确实过重。还有网友提出质疑，如果当时浴室里洗澡的是普通人，公司还会作出这么重的处罚？

记者注意到，对于这一事件，有不少网友提出疑问，单位对员工处罚扣钱，到底有没有限制，单位可以“任性”而为吗？

对于这一问题，记者采访了南京市律师协会劳专委委员、江苏亿诚律师事务所律师徐旭东。徐旭东告诉记者，用人单位对劳动者具有惩戒的权力，这种权力来源于用人单位对劳动者的管理权。一般而言，惩戒包括两种，一是对违反规章制度的处罚权，被称为“秩序罚”。另外一种是因劳动者给用人单位造成了经济损失，而需要承担一定的赔偿。

原劳动部《工资支付暂行规定》，对于劳动者本人原因造成单位经济损失的，单位可以依据劳动合同约定要求劳动者承担赔偿责任。但是这个赔偿责任有限额的，即上限不能超过当月工资的20%。除了这一限制，经过处罚后的实际剩余工资还有下限要求，不能低于当地最低工资。

徐旭东说：“可见对于经济损失产生的处罚，用人单位并不能随意对职工进行罚款，必须要有合同约定，且有限额约束。”对于违反规章制度的处罚，法律制约会更多，以防止用人单位滥用处罚权，需要经过民主程序制定的规章制度有明确规定，且规章制度必须依法公示。否则，处罚规则对劳动者不产生法律效力。

