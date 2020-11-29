林郑：通识科改革无关中央 学生赴内陆考察不会被捕

香港特首林郑月娥表示，香港的高中通识教育科改革和中国中央政府无关，到内地考察是协助学生更掌握国家发展，不是用来找出曾反对政府的学生。

据《明报》报道，林郑月娥出席电台节目时强调，高中通识教育科改革是香港内部事务，“与中央无关，亦非受中央命令要改通识科”。

香港高中通识教育科曾多次被中国官媒和香港建制派批评，称该科目间接导致大批年轻人反对特区政府。香港教育局26日正式公布高中通识教育科的改革指引，通识课内容上将进行重整及删减，让学生学习中国国家发展、《中华人民共和国宪法》及《香港基本法》与法治，并提供赴中国大陆的考察机会。

被问到于反修例运动被捕的学生返回内地是否会有后果时，林郑月娥说，到内地考察是协助学生更掌握国家发展，理解《宪法》、 《基本法》，“肯定不是用来找出曾反对政府的同学，我们的宗旨一定是保护我们的学生，不会发生你刚才讲的事”。她还说，如果学生被通缉，相信很难进入内地。

被问到教师是否需要宣誓，林郑月娥称，目前有两种看法，第一是在公营机构为政府做事，资助学校、福利团体等便属此类别；第二是行使政府赋权机构。她说，初步认为如与政府关系只是服务提供者，或不应涵盖在内，“否则会很阔，数以百万计”。