中国075型疑似赴南中国海进行海试

美国智库提到，中国首艘075型两栖攻击舰看似已前往南中国海，进行第二轮海试，并预计中国海军到了2025年将有三艘075型服役。

战略与国际研究中心（CSIS）上周二（24日）在官网发文称，075型10月初离开沪东中华船厂，在上海停靠将近三周后向南进发，并引述本月17日拍到的卫星图像称，075型与由至少五艘船舰组成的支援舰队汇合航行。

另据香港《星岛日报》引述消息人士称，中国军方也派出直20中型通用直升机，从陕西阎良飞行试验研究院远赴南中国海，配合075进行海试并搜集性能参数。

文章认为，中国将在未来为075型展开多轮海试，才让075型服役，并正在建造另外两艘075型。智库分析，无论中国军方打算建造多少艘075型或如何部署，075型象征着中国在加强两栖作战能力方面迈进重大一步。

作者提到，中国军队现代化的一大关键在于提升海军能力，而075型大幅提升中国在运输、登陆以及支援中国大陆境外陆面战力的能力。

075型身全长约237米，排水量介于3万5000至4万吨，吨位不及美军的胡蜂级和美利坚级，但仍是世界最大两栖突击舰之一，据报可搭载约900名船员。

解放军如何部署075型仍是未知数，但智库认为，075型的任务弹性相当高，应该能执行反潜作战或支援打击海盗，或是人道救助和灾害纾解。

首艘075型今年4月下水后，8月进行首次海试。