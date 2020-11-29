重庆一外籍人士出境后被确定无症状感染

SK海力士半导体（重庆）公司一名韩国籍员工出境后被确定为无症状感染者事件发生后，重庆市及相关区已启动应急响应，组织开展流行病学调查、现场管控、核酸检测、疫点消杀等措施。

据新华社报道，11月26日晚上8时，韩某某从酒店出发，乘公司专车（含驾驶员共两人）前往成都双流机场，搭乘11月27日凌晨2时飞机（韩亚航空OZ324航班）直飞韩国仁川机场。11月28日，重庆高新区接到企业报告，韩某某在韩国检出新冠病毒核酸阳性，初步判定为无症状感染者。

重庆市疾控中心副主任唐文革介绍，目前主要从三个方面全力追查感染来源：一是SK海力士半导体（重庆）公司的部分原材料来自海外，对相关物品和接触人员采样检测；二是进一步了解韩某某回韩国途中详细行程，查找可能暴露来源；三是对韩某某11月13日以来接触的所有人员、进口食品、境外邮包及快递进行追踪调查和采样。

事件发生后，重庆市已向四川省发送协查通报。韩某某所工作的企业已暂时停产，实行全封闭管理，所有厂区内人员就地隔离并开展核酸检测；韩某某所住酒店暂停营业并封闭管理，对酒店所有员工及11月25日以来的所有入住客人进行追踪和核酸检测。

截至29日9时，已排查出密切接触者49人，密切接触者的密切接触者100人，全部落实集中隔离医学观察；已采样3283人，出结果2674人，均为阴性；同时对相关场所的物品、环境等进行采样检测，共采集样本493份，检测结果均为阴性。