周小川：通货膨胀可从更综合的角度进行考量

中国金融学会会长周小川28日在京出席“2020中国金融学会学术年会”时称，目前作为货币政策的反馈变量，通货膨胀指标还可从更综合、更丰富的角度进行考量。

据中新社报道，周小川说，首先，从长周期看，科技等带来的价格变化很大。比如现场使用的投屏，过去的价格可能不可想象，但现在的价格变得可承受，包括人们家庭使用的电视、手机、计算机，价格下降都非常快。其次，教育、养老和医疗等服务业所占比重越来越大，其价格也发生了非常大的变化。

第三，全球人口激增、城镇化进程等，导致城市土地短缺，土地价格大幅上涨，住房价格变化较大，如何在通货膨胀和物价指数里反映这一变化，争议较大。

周小川进一步称，传统通胀度量主要面临四个方面的争议和挑战。第一，当前物价指数型通货膨胀较少包含资产价格，可能带来了一定的失真，特别是在长时期比较中的失真；第二，以什么样的收入作为计算通货膨胀的支出篮子；第三，劳动付出的度量对通货膨胀的影响；第四，可比性（基准和参照系）的问题。

周小川说：“人们在通货膨胀预期基础上的行为，包括他们的支出行为的变化需要做一些细致、深入的研究，以便对货币政策与通货膨胀、通货膨胀预期及居民的支出行为的关系，有更深刻的了解和认识。”