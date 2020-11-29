新疆指澳智库将敬老院当成拘留中心

中国新疆官方前天（27日）澳大利亚智库9月在报告中，将敬老院和学校当成拘留中心。

澳大利亚战略政策研究所（ASPI）在《记录新疆居留制度》的报告中称，研究人员通过卫星图像、官方资料、媒体报道等方式，找到了自2017年起新建或扩充的超过380座疑似新疆拘留中心。

据中国环球网报道，有中国网民用百度、谷歌地图对比报告中的地图坐标发现，多个被指是集中营所在地，是当地退伍军人事务局、工商信息化局、以及各地中小学。

新疆政府前天在新闻发布会上被外媒记者问道，一些西方智库通过研究卫星图像等方式作出推断，新疆最近一段时间以来仍建造了大量类似拘押设施的建筑物，疑似被用作强制劳动场所。如果像政府官员表示的，所有教培中心的学员都已结业，“这些建筑设施的用途究竟是什么呢？”

新疆政府新闻办发言人伊力江·阿那依提回答：“西方有关智库利用所谓‘卫星图像’研究新疆，并作出各种耸人听闻的‘推断’，这完全是故弄玄虚、混淆视听的伎俩。”

阿那依提举例称，澳大利亚战略政策研究所在报告中，将新疆拥有外墙的建筑都视为拘留中心，“‘报告’中所称吐鲁番市‘拘留中心’，实际上是当地行政机关的办公大楼；所称喀什地区‘拘留中心’，实际上是当地敬老院、物流园、学校等，这些在谷歌、百度地图中均有标注。”

阿那依提也指澳大利亚战略政策研究所等一些智库不是学术研究机构，而是美国政府操纵的反华工具，研究内容属于主观臆造和捕风捉影，充满偏见和敌意。