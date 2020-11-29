江启臣吁民进党不要把在野党当塑胶

台湾各个县市长执政将近两年，都面临执政期中考，绿营在美猪进口议题上受挫，使得国民党的气势有所回温。国民党主席江启臣29日说，政党政治随时必须接受民众的检验，希望执政党不要把在野党当成塑胶。

据香港中通社报道，江启臣指出，执政是跟自己比，所以如何比现阶段更好，这是县市长对自己最大的压力与期待。选民的检验是不会停，只要当上县市长，民众就会不断的检视，从政的党员每天抱着这样心情来做好施政，将乡亲托付的工作做好。国民党对14个执政县市做民调，结果满意度都非常的高，希望继续保持。

江启臣说，国民党回温的主因为何？施政、执政、监督、从政都一样就是不断努力，或许会遇到困难挫折、挑战，但不能因此就放弃，要继续往人民期待的方向去做，不管执政或在野都一样，代表国民党走向民众所期待的方向；在野党就是把在野的角色扮演好，希望国民党立委真实反映民众的声音，希望执政党不要把在野党当成塑胶。

媒体问及外传2022年最不受欢迎的县市长是陈其迈，国民党是否要再下一城将高雄拿回来？江启臣说，2022年县市长选战，对政党来讲每次选战都是一个检验、都是一个考试，期待成绩比现在更好，但国民党不会设定上限，只是往一个更好的方向前进。