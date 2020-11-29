港官员：通识科新课程以学生为本回归教育

香港特区政府教育局局长政治助理施俊辉29日发表网志称，改革后的通识科新课程会让学生从中获益良多，终身受用，让教育回归教育。

据香港中通社报道，施俊辉表示，自通识教育科在2009年9月成为高中必修科以来，社会争议不断；而大部分家长都没有修读过通识科，普遍较难掌握它的课程目标和考评准则，社会始终对通识科的推行缺乏信任。

施俊辉还表示，特区政府教育局早前公布通识科改革重点后，十分明白部分教师会为专业前景感到忧虑。但日后的新课程仍属必修必考，特区政府教育局会举办研讨会和工作坊，以及配合课程内容的内地考察，让教师更准确掌握科目的理念、宗旨和教学法。由于重整后的课程包含现时通识科的内容，现任通识科教师仍然可以胜任教授经修订的课程。

施俊辉指出，新课程的一大特色是所有学生都获得到内地考察的机会，让他们亲身认识国情和国家发展。虽然细节尚待敲定，但是今时今日，学习再不能只局限在课堂内，停留在书本上的知识。走出课室，沉浸于体验式学习之中，更能提升同学的学习动机，学与教效能往往更高。

施俊辉还指出，不论是科技、环保、历史、地理、文化等领域，内地不同省市都有非常丰富学习资源，供学生深入探索，他们会从中获益良多，终身受用；他亦认为是时候让教育回归教育，希望社会能让冠以新名称后的科目重新出发，以学生的学习为大前提，携手为培育具国家观念、香港情怀和国际视野的新一代而努力。