港议员称“中国人”等同于过街老鼠

香港一名本土派区议员在会议上称“中国人”三个字等同于过街老鼠，被建制派批评他公然发表辱华言论。

据香港《星岛日报》今天（30日）报道，网上流传的录音显示，李文浩在会上讨论“以普通话教授中国语文科”的议题时说：“在国际社会间，‘中国人’三个字等同于过街老鼠，你还用普通话，你还用他们的语言，你给人歧视、欺负，这个都是历史的必然。”

“议会监察”组织召集人陈学锋批评李文浩抱有强烈被殖民统治的心态，“完全不尊重自己的国家和历史，更不顾自己流淌着中国人的血脉”。陈学锋也认为，李文浩的言论疑似不愿效忠自己国家，所以不应具备担任区议员的资格。“议会监察”由建制派政党民建联成立。

李文浩承认曾发表有关言论，并称他想指出执政者须为其政策而负上执政责任，质疑若要推行普通话，为何港府不带头规定公务员讲普通话。他也说，香港民间语言是粤语，在这种前提下要学生讲普通话，可能会让学生格格不入以及被嘲笑。

至于“过街老鼠”言论被指辱华，李文浩称，中国人外游有不文明行为，在国际间形象负面，他的言论只是客观指出事实，“不是我一个人造成这件事”。

李文浩声称，自己不担心因有关言论而被取消议员资格，并认为即使政府要因此取消其区议员资格，也应基于完整事实，而非“断章取义的批评”。