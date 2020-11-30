中国官员建议GDP不再作为挂帅指标

中国明年是否仍会和今年一样，不设定具体的GDP成长目标？中国全国政协经济委员会副主任刘世锦建议，GDP不再作为掛帅指标，而是用就业指标打头、GDP目标收尾。

综合中新社、《新京报》报道，刘世锦昨天在中国经济体制改革研究会主办的论坛上说，“稳增长”是为了“稳就业”，就业指标也能有效衡量全社会资源利用状态，强调这应是一个力争完成的指标。

他也提到，中国过去受制于城乡二元结构、农村隐蔽失业难以计算、统计能力不足等，目前采用的城镇调查失业率和新增就业人数指标，还没有形成城乡统一的就业状况指标。

“但是这种情况已有了实质性改变，城镇化率已经达到60%，数字技术在某些方面已处在全球前列。只要真正高度重视，拿出疫情跟踪那么一种劲头，我们完全可能形成全面、客观、及时反映城乡就业真正状态的数据，为判断经济和就业形势提供可靠依据。”

刘世锦还表示，可以采取若干体现新发展理念的全局性指标，包括居民人均收入、物价水平、宏观杠杆率、全要素生产率、单位GDP碳排放强度等。

他认为，虽然今年是特殊情况没有提出经济成长目标，但明年还是需要GDP指标，只是这应该是预期性、结果性、后置性的，不再作为掛帅指标。“事实上，如果前述指标处在正常或好的区间，GDP增速就是适当的。”

刘世锦也谈到疫后的中国经济发展。他说，中国经济从疫情冲击中率先恢复，今年可争取2%左右的增长；正常情况下，明年可以争取7%至8%或以上的增长率，但不是重返高增长轨道，“因为今年的基数低，仍属恢复性的增长，今年明年两年增速达到5%左右应该是一个不错的状态”。

刘世锦还谈到，发掘“十四五”时期（2021至2025年）经济增长的结构性潜能，需着力补齐实体经济的新三大短板。

一是基础产业效率不高的短板，基础产业仍然不同程度的存在行政性垄断，竞争不足；二是中等收入群体规模不大的短板，今后10到15年时间，中等收入群体应力争实现倍增，由4亿人增加到8至9亿人，扩大消费需求和人力资本；三是基础研发能力不强的短板，解决内循环中的“卡脖子”环节。

中国10月经济持续恢复增长，工业超预期快速扩张，消费和投资增速双双刷新年内高点。前期经济运行中一些不平衡状况亦得到改善，消费跟进恢复、服务业增长也在回升，中国四季度增速较三季度将进一步加快。

中国三季度国内生产总值同比增长4.9%，前三季度GDP同比增速转正为0.7%。