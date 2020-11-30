日媒：日本45校与中国军事相关大学签署协议

日本媒体披露，与中国人民解放军有关并开展军事相关技术研究的中国七所大学与日本45所大学缔结学术及学生交流协议，其中九所日本大学与中国大学有共同研究业绩。

据日本共同社昨天（29日）报道，中国的七所大学包括北京航空航天大学及西北工业大学，由“统管国防产业”的中国工业和信息化部管理，被称作“国防七子”。其他“国防七子”学府还包括北京理工大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、南京航空航天大学和南京理工大学。

报道称，这些中国大学还参与人民解放军的装备开发，其中三校有可能把技术转用于大规模杀伤性武器开发，被列为需要技术出口许可的日本经济产业省“外国用户名单”。四校被美国列入禁止出口对象。澳大利亚战略政策研究所认为，与国防七校合作研究的风险“非常高”。

据了解，签署相关协议的日本大学有51所，其中六所的协议已经结束。有16所大学提到，他们今后有可能调整协议，其中芝浦工业大学说“获悉（中方大学）被列为外国用户名单，正在等待协议期限结束”。另有日本大学在接受共同社的访问时说，他们将调整多份协议中的一部分，或仅允许学生交流计划。在有共同研究业绩的学府方面，千叶工业大学提到他们“已停止”。

日本文部科学省说，他们对与中国国防七校展开的交流计划，没有特别要提醒或注意的事项。不过，经济产业省担心，与成为美国限制对象的大学开展共同研究“有可能造成阻碍”。