消息：蚂蚁明年实现IPO希望趋于渺茫

知情监管人士透露，随着中国着力于对金融科技行业的监管进行改革，蚂蚁集团明年重启首次公开募股（IPO）计划的希望正越来越渺茫。

蚂蚁集团原定于本月初在沪港上市，但突然被中国金融监管当局叫停，震惊市场；蚂蚁集团随后也发布声明，承诺要“拥抱监管”。

彭博社引述知情监管人士称，蚂蚁集团尚处于评估所需进行变动的初步阶段，以满足新的小贷管理办法下监管机构的要求。此外，监管机构的一些要求还没有明确下来，蚂蚁的上市计划可能无法在2022年前完成。

报道也引述两位知情人士称，在中国国务院金融稳定发展委员会领导下，来自一行两会等监管机构的工作人员成立了针对蚂蚁集团的联合工作小组。该小组的主要职责包括与蚂蚁集团定期的工作联络、根据监管需要收集相关数据与材料，以及研究如何进一步加强金融科技平台监管等。

本月以来，中国监管当局对科技平台的监管已在强化，例如此前公布的《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》，意在遏制中国逾200家互联网小贷公司资产规模快速扩张及杠杆攀升风险，也被视为是针对蚂蚁集团在内的科技平台的直接打击；该征求意见稿发布后第二天，蚂蚁集团的沪港IPO即同步中止。

根据上述新规，彭博行业研究估算，蚂蚁集团需要补充资本约120亿美元。同时，旗下两家小贷公司——“花呗”和“借呗”要在中国开展业务，蚂蚁还需重新向银保监会提出申请。据知情人士透露，银保监会将控制中国运营网络小贷公司的数量，并且几乎不可能给蚂蚁两块牌照。

知情人士并称，蚂蚁也需要向中国央行申请金融控股牌照，因其业务横跨两个以上金融领域；监管机构尚未给出具体的指示，但已告知蚂蚁需要遵守目前的监管规定并在金融控股公司的框架下运营。

其中一名知情人士称，蚂蚁目前在等待网络小额贷款管理办法的最终版本，也预计未来几个月会有更多针对财富管理等金融科技行业的监管政策出台。IPO目前不是其首要任务。

