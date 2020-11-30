消息人士：美国突击检查中国赴美人员党员身份

中国媒体披露，美国执法人员“极为罕见”地多次突击检查中国航运企业人员的共产党员身份。

据《中国日报》今天（30日）报道，消息人士透露，截至本月11日，中远海运集团、上海振华重工公司共有21艘轮船在美港口停靠时，被美国执法部门和不明身份便衣人员登船突击检查。

报道称，大部分船只在靠泊后，有人就会立即登船检查，“看得出美方是有备而来”。美国人员对中国船只进行仔细检查、拍照，查看船舶有关文件。其中，有16艘船只在10月份的25天内被查，平均不到两天就有一艘中国船只被查。

报道称，美国对中国人员的盘查有时长达数个小时，“反复纠缠”共产党员身份，并询问船员入党原因、与中国政府关系、中国防疫现状、对美国总统选举候选人看法等。

此外，今年9月以来，中国航空公司共有16架次赴美航班机组人员也被美国执法部门问询、盘查，其中三次被问及共产党员身份。

报道也称，中国人员申请美国签证时，无需填写是否为中共党员等信息。中国外交部曾多次就此同美国交涉，但美国并未给出正当合理的解释。

消息人士说：“美方有关做法涉嫌歧视性执法，意图挑起意识形态对抗，干扰中美正常人员往来，蓄意制造麻烦和障碍，让人感到麦卡锡主义正在美复活。如美方执意对中共党员持续滋扰甚至打压迫害，中方将考虑采取对等反制措施。”