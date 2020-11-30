韩国：中国泡菜国际标准不适用韩国泡菜

针对中国主导制定的泡菜行业国际标准上周正式诞生，韩国政府回应说，该标准与四川省腌制泡菜有关，不适用韩国泡菜“Kimchi”。

据《中国市场监管报》报道，这项国际标准的制定，由占据中国泡菜产业半壁江山的四川省眉山市在2017年提出，并在中国国家标准委、中国标准化研究院、中国食品发酵工业研究院的配合下，形成ISO NP 24220《泡菜（盐渍发酵蔬菜）规范和试验方法》国际标准提案。

上周二（24日），这项国际标准成功通过国际标准化组织（ISO）为期两个月的投票，获得一致认可。

不过，据报此次参与制定的泡菜行业国际标准的专家中，并没有来自一向以“泡菜宗主国”自居的韩国的专家。

据韩联社报道，韩国农林畜产食品部对此回应，此次国际标准的制定并不意味着中国的泡菜成为“Kimchi”的国际标准，因该标准关乎四川盐渍发酵蔬菜。

2001年联合国粮食及农业组织（FAO）国际食品标准委员会制定了“Kimchi”国际标准。

报道也引述中国食品行业人士表示，制定上述ISO国际标准，并不意味着中国的泡菜制造方式成为“Kimchi”的国际标准。这名人士也说，由于作为“泡菜宗主国”的韩国没有参与制定工作，因此将中国制定的泡菜标准和“Kimchi”标准混为一谈的说法是欠说服力。