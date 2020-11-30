台湾乐山雷达覆盖南中国海 供美军早期預警

台湾国防安全研究院说，南中国海将成为中国大陆战略核潜舰的庇护所，而位在台湾新竹高山的乐山雷达站的预警范围涵盖整个南中国海，并可提供美国早期预警机会，同时给予核反击，这使得台湾战略预警地位日益重要。

据台湾媒体报道，台湾国防部长严德发11月4日在立法院备询时指出，大陆解放军侦察机、反潜机出没在台湾西南防空识别区（ADIZ），其用意除了铺陈南中国海ADIZ，将其形成常态外，也因西南区域靠近巴士海峡、南中国海，而巴士海峡是战略性通道，反潜机的出现当然是进行潜舰侦测，同时也应对美机、美舰的外力侦测，并同步进行相对应的训练跟侦测。

根据台湾国防安全研究院发布的《国防安全即时评析》，先进科技与作战概念研究所研究员欧锡富分析称，南中国海水深2000公尺至4000公尺，周边国家实力不强，这是解放军在海南三亚设置核战略潜舰基地的主因。

欧锡富也称，中国大陆在南中国海抽砂造岛，设立跑道、港口、雷达、防空系统等防卫设施，成为核战略潜舰的庇护所。他还说，晋级潜舰的巨浪-2无法攻击美国本土，但可瞄准关岛与驻日美军基地，未来部署096型与巨浪-3，可直攻美国本土，解放军要建设一个安全的庇护所，将其他国家势力赶出南中国海。

欧锡富表示，为反制从南中国海发射的潜射巨浪导弹，位于台湾新竹2500公尺高山的乐山雷达站，将提供宝贵的预警时间。

他说，美国在2000年转移战略预警铺路爪雷达AN/FPS-115 PAVE PAWS给台湾，并于2012年完成，为世界一流的预警雷达。PAVE PAWS是美国研制的一种侦测潜射对地攻击弹道导弹预警雷达，PAVE是Precision Acquisition Vehicle Entry（精确获得载具再入）的缩写，PAWS是Phased Array Warning System（相位阵列预警系统）的缩写。比起过去旧型预警雷达只能监控地面或水面发射的洲际弹道导弹，这型侦蒐雷达功能加强为可监控长、短程战术弹道导弹、巡弋导弹及空中飞行目标等，由于部署在高山上，雷达还可俯视水面舰艇。

欧锡富说，铺路爪雷达可侦测导弹发射距离是5000公里，详细侦测追踪则是2000公里以上。若从乐山起算2000公里，几乎涵盖整个南中国海。一般相信，铺路爪雷达取得各种导弹侦测及追踪资料即时传送美国。他说，若能侦测从南中国海向美国本土发射的潜射弹道导弹，将提供美国早期预警机会，同时施予核反击。

欧锡富还说，如果台湾乐山雷达无法发挥功能，或者资料无法即时传送美军，将减弱美国拦截与反击能力，台湾乐山战略预警雷达将是不可或缺的耳目，成为无论如何都必须防卫的战略设施。

欧锡富说，随着巨浪潜射弹道导弹射程的提升，台湾乐山成美国本土防卫前哨功能日益重要，没有台湾，美国将无法有效吓阻中国大陆的核武威胁。