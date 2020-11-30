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澳洲称赵立坚推文“不可接受“并要求中国道歉

发布 / 2020年11月30日 11:37 AM

更新 / 2020年11月30日 5:15 PM

中国外交部发言人赵立坚今天在推特上发布身穿澳大利亚军装的男子持刀要挟孩童的图片。（赵立坚推特）

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中澳关系再起波澜，中国外交部发言人赵立坚今天（30日）在推特上发布身穿澳大利亚军装的男子持刀要挟孩童的图片，澳洲总理指图片是“虚假”的，并要求北京为此道歉。

图片显示，这名军装男子站在澳洲国旗上面，并用国旗套住孩童的脸部，而国旗覆盖了未完成的阿富汗国旗拼图的一半以上。这名男子也将刀放在孩童的颈部面前，并看似对着镜头微笑。

孩童则是抱着小绵羊，表情看似痛苦。图片也打上了“别怕，我们来这里是要带来和平”字句。

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图片显示，澳大利亚军装男子持刀要挟孩童，并打上了“别怕，我们来这里是要带来和平”字句。（赵立坚推特）

赵立坚也在微信上说，他对于澳洲军队杀害阿富汗平民和囚犯感到“震惊”，“我们强烈谴责这类行为，并认为他们应该为此负责”。

这张图片也被推特折叠，并出现图片“含有潜在敏感内容”警示字句，但网民还是能打开来看。

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图片疑似被推特遮盖，并出现图片“含有潜在敏感内容”警示字句。（赵立坚推特）

据中国观察者网报道，这张图片是中国青年画家“乌合麒麟”创作的讽刺漫画，题目为“和平之师”。画家是根据澳洲特种部队割破两名被指同情恐怖组织塔利班的14岁男子喉咙的信息而创作这幅图画。澳洲媒体本月报道，澳洲特种部队成员被指将这两名阿富汗男孩割喉后，将尸体丢进河里。

综合彭博社和路透社报道，一份由政府委托他人负责的报告本月揭露，在阿富汗服役的澳洲特种部队士兵涉嫌参与39起非法杀害囚犯、农民和其他平民的案件。经过四年调查后，报告提到有可靠信息显示，25名军事人员可能共谋参与，36起案件应该移交警方进行刑事调查。

许多网民在留言板上谴责对澳洲士兵的行为，写道“澳大利亚天天喊着人权，竟然干着杀戮的勾当！”“必须谴责这种行为”“西方国家所谓的人权呢？流氓强盗的后代，做出这些事情也不奇怪了！”

不过，也有网民借此提及关于新疆和西藏的课题。有网民写道，中国有权发表自己的意见，但“或许也应该关注自己如何为在中国境内的行动负责”。

赵立坚上周五（30日）例行记者会上，就在阿富汗执行任务的澳军人涉嫌战争罪，制造了多起杀害囚犯和无辜平民事件做出回应时说，中国严厉谴责这种违背国际公约和人类良知的行径，并呼吁对此进行彻底调查并将有关人员绳之以法。

据中国外交部官网的文字实录，赵立坚说：“澳大利亚与一些西方国家一向以所谓‘人权卫士’自居，动辄对其他国家人权指手画脚。这一报告揭露出的事实充分暴露出这些西方国家所谓‘人权’、‘自由’的虚伪性。有关国家应反躬自省，多想想如何采取措施解决自身存在的严重违反人权、违背良知的问题，停止借人权问题干涉别国内政，搞政治操弄。”

澳洲总理莫里森随后在记者会上说，澳洲正要求将“不可接受”的图片删除，并批评“此举完全令人发指，也不能用任何理由来辩解……中国政府应该为这个贴文感到非常羞愧”。

莫里森也说，世界各国都在关注北京如何应对紧张的澳中关系

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