澳洲称赵立坚推文“不可接受“并要求中国道歉

中澳关系再起波澜，中国外交部发言人赵立坚今天（30日）在推特上发布身穿澳大利亚军装的男子持刀要挟孩童的图片，澳洲总理指图片是“虚假”的，并要求北京为此道歉。

图片显示，这名军装男子站在澳洲国旗上面，并用国旗套住孩童的脸部，而国旗覆盖了未完成的阿富汗国旗拼图的一半以上。这名男子也将刀放在孩童的颈部面前，并看似对着镜头微笑。

孩童则是抱着小绵羊，表情看似痛苦。图片也打上了“别怕，我们来这里是要带来和平”字句。

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) November 30, 2020

图片显示，澳大利亚军装男子持刀要挟孩童，并打上了“别怕，我们来这里是要带来和平”字句。（赵立坚推特）

赵立坚也在微信上说，他对于澳洲军队杀害阿富汗平民和囚犯感到“震惊”，“我们强烈谴责这类行为，并认为他们应该为此负责”。

这张图片也被推特折叠，并出现图片“含有潜在敏感内容”警示字句，但网民还是能打开来看。

图片疑似被推特遮盖，并出现图片“含有潜在敏感内容”警示字句。（赵立坚推特）

据中国观察者网报道，这张图片是中国青年画家“乌合麒麟”创作的讽刺漫画，题目为“和平之师”。画家是根据澳洲特种部队割破两名被指同情恐怖组织塔利班的14岁男子喉咙的信息而创作这幅图画。澳洲媒体本月报道，澳洲特种部队成员被指将这两名阿富汗男孩割喉后，将尸体丢进河里。

综合彭博社和路透社报道，一份由政府委托他人负责的报告本月揭露，在阿富汗服役的澳洲特种部队士兵涉嫌参与39起非法杀害囚犯、农民和其他平民的案件。经过四年调查后，报告提到有可靠信息显示，25名军事人员可能共谋参与，36起案件应该移交警方进行刑事调查。

许多网民在留言板上谴责对澳洲士兵的行为，写道“澳大利亚天天喊着人权，竟然干着杀戮的勾当！”“必须谴责这种行为”“西方国家所谓的人权呢？流氓强盗的后代，做出这些事情也不奇怪了！”

不过，也有网民借此提及关于新疆和西藏的课题。有网民写道，中国有权发表自己的意见，但“或许也应该关注自己如何为在中国境内的行动负责”。

赵立坚上周五（30日）例行记者会上，就在阿富汗执行任务的澳军人涉嫌战争罪，制造了多起杀害囚犯和无辜平民事件做出回应时说，中国严厉谴责这种违背国际公约和人类良知的行径，并呼吁对此进行彻底调查并将有关人员绳之以法。

据中国外交部官网的文字实录，赵立坚说：“澳大利亚与一些西方国家一向以所谓‘人权卫士’自居，动辄对其他国家人权指手画脚。这一报告揭露出的事实充分暴露出这些西方国家所谓‘人权’、‘自由’的虚伪性。有关国家应反躬自省，多想想如何采取措施解决自身存在的严重违反人权、违背良知的问题，停止借人权问题干涉别国内政，搞政治操弄。”

澳洲总理莫里森随后在记者会上说，澳洲正要求将“不可接受”的图片删除，并批评“此举完全令人发指，也不能用任何理由来辩解……中国政府应该为这个贴文感到非常羞愧”。

莫里森也说，世界各国都在关注北京如何应对紧张的澳中关系。