李显龙五年前社媒引刘禹锡名句 因何再被热传？

新加坡总理李显龙在五年前在社交媒体面簿留下的一则贴文，最近再度被传播。千年前中国古诗描绘的情景，和他五年前的心境和现在的国际局势，竟然十分贴切。

李显龙的帖子里，是一张他拍摄的老树，照片配文中引用的“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”。

该贴文上传于2015年1月30日，并配上英文及中文配文。他在中文段落里写到，这颗老树是在新加坡贝雅士蓄水池上段拍下，当时“辉煌的晚霞凸显出了这棵树”，吸引力他的注意力。

不过当李显龙仔细一看，却发现这颗树已是“伤痕累累”，看起来饱经风雨，树皮开裂，并有白蚁的踪迹。这一幕令他想到刘禹锡的名句“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”。

李显龙在文末表示，“下次再来，老树可能不在了，不过，希望能看到新的树苗。”

他也在英文配文中写上诗句的英文译文“Thousands of junks sail past the sunken boat by the shore, millions of trees spring forth from the dying tree.”

2015年1月是什么时候？当时李显龙的父亲、新加坡建国总理李光耀身体状况不佳。在李显龙上传这张照片六天后（2月5日），李光耀因感染严重肺炎，入院接受治疗，引起全国关注。同年3月23日凌晨，李光耀离世，享年91岁。

李显龙在当时的情景下回忆起刘禹锡的诗句，说明这首古诗在他内心有着深刻印记。在感悟人生况味、预感将进入人生一大关口，感怀时局时，他引用刘禹锡的诗，寄托自己的情感。

刘禹锡的这首《酬乐天扬州初逢席上见赠》于公元826年所作，是在回应之前白居易为他的遭遇抱不平所做的另一首诗《醉赠刘二十八使君》。

李显龙的这段贴文，最近在一些新加坡人中流传，触动了一些人的心弦，也有人赞赏他对古诗的英译准确。

《联合早报》特约评论员严孟达29日就在专栏中点评李显龙的中文段落“写得颇有文采”，令他忍不住全文转述；同时严孟达也引述友人，赞李显龙对诗句的英文翻译比起其他版本更为准确。

中国国家主席习近平在本月21日举行的二十国集团（G20）领导人第15次峰会上发言时也引用了同样一句诗。（新华社）

无独有偶，中国国家主席习近平在本月21日举行的二十国集团（G20）领导人第15次峰会上发言时也引用了同样诗句。

习近平在发言中呼吁全球就冠病疫苗展开国际合作、推动全球经济复苏、加大G20在国际秩序及全球治理发挥作用。

他在会上表示，中国积极支持并参与冠病疫苗国际合作，愿同各国在开展疫苗研发、生产、分配等各环节加强合作。中国也将履行承诺，向其他发展中国家提供帮助和支持，努力让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品。

习近平在总结时引用了“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”这句诗，坚信后疫情时代的世界，必将如凤凰涅槃、焕发新生。

在面对个人的人生关口、疫情带来的危机时，一首古诗在不同时空，勾起不同领导人同样的感受与绝处逢生的意志。这正是文化给予人的力量。