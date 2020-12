李显龙五年前社媒引刘禹锡名句 因何再被热传？

新加坡总理李显龙在五年前在社交媒体面簿留下的一则贴文,最近再度被传播。千年前中国古诗描绘的情景,和他五年前的心境和现在的国际局势,竟然十分贴切。

李显龙的帖子里,是一张他拍摄的老树,照片配文中引用的“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”。

该贴文上传于2015年1月30日,并配上英文及中文配文。他在中文段落里写到,这颗老树是在新加坡贝雅士蓄水池上段拍下,当时“辉煌的晚霞凸显出了这棵树”,吸引力他的注意力。

不过当李显龙仔细一看,却发现这颗树已是“伤痕累累”,看起来饱经风雨,树皮开裂,并有白蚁的踪迹。这一幕令他想到刘禹锡的名句“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”。

李显龙在文末表示,“下次再来,老树可能不在了,不过,希望能看到新的树苗。”

他也在英文配文中写上诗句的英文译文“Thousands of junks sail past the sunken boat by the shore, millions of trees spring forth from the dying tree.”

2015年1月是什么时候?当时李显龙的父亲、新加坡建国总理李光耀身体状况不佳。在李显龙上传这张照片六天后(2月5日),李光耀因感染严重肺炎,入院接受治疗,引起全国关注。同年3月23日凌晨,李光耀离世,享年91岁。

李显龙在当时的情景下回忆起刘禹锡的诗句,说明这首古诗在他内心有着深刻印记。在感悟人生况味、预感将进入人生一大关口,感怀时局时,他引用刘禹锡的诗,寄托自己的情感。

刘禹锡的这首《酬乐天扬州初逢席上见赠》于公元826年所作,是在回应之前白居易为他的遭遇抱不平所做的另一首诗《醉赠刘二十八使君》。

李显龙的这段贴文,最近在一些新加坡人中流传,触动了一些人的心弦,也有人赞赏他对古诗的英译准确。

《联合早报》特约评论员严孟达29日就在专栏中点评李显龙的中文段落“写得颇有文采”,令他忍不住全文转述;同时严孟达也引述友人,赞李显龙对诗句的英文翻译比起其他版本更为准确。

中国国家主席习近平在本月21日举行的二十国集团(G20)领导人第15次峰会上发言时也引用了同样一句诗。(新华社)

无独有偶,中国国家主席习近平在本月21日举行的二十国集团(G20)领导人第15次峰会上发言时也引用了同样诗句。

习近平在发言中呼吁全球就冠病疫苗展开国际合作、推动全球经济复苏、加大G20在国际秩序及全球治理发挥作用。

他在会上表示,中国积极支持并参与冠病疫苗国际合作,愿同各国在开展疫苗研发、生产、分配等各环节加强合作。中国也将履行承诺,向其他发展中国家提供帮助和支持,努力让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品。

习近平在总结时引用了“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”这句诗,坚信后疫情时代的世界,必将如凤凰涅槃、焕发新生。

在面对个人的人生关口、疫情带来的危机时,一首古诗在不同时空,勾起不同领导人同样的感受与绝处逢生的意志。这正是文化给予人的力量。