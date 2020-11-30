新疆自治区政府原副主席任华被“双开”

因涉嫌严重违纪违法被调查的新疆维吾尔自治区政府原副主席任华，已被开除党籍公职。

据中共中央纪委官网消息，日前，经中共中央批准，中央纪委国家监委对新疆维吾尔自治区政府原党组成员、副主席任华严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，任华对党不忠诚，处心积虑对抗组织审查，大搞迷信活动；违反中央八项规定精神，接受可能影响公正执行公务的宴请和购物、高档美容等奢靡消费安排，违规出入私人会所，违规收受礼品、礼金；不按规定报告个人有关事项，违规参加自发成立的校友会；违规放贷并获取大额回报，借用管理和服务对象大额钱款谋利；把公权力当成谋取私利的工具，利用职务上的便利在企业经营、工程承揽以及土地受让等方面为他人谋取利益，并非法收受巨额财物。

通报指，任华严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和工作纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪。

经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予任华开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其新疆维吾尔自治区第九次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。



任华今年56岁，1986年从新疆大学毕业后，就到新疆自治区党委办公厅工作。期间除了在基层挂职两年，任华在新疆自治区党委办公厅工作了20年，从干事做到办公厅副主任。

2006年，任华出任中共新疆乌鲁木齐党委常委、宣传部长，2013年出任新疆文化厅党组书记、副厅长，2017年兼任新疆党委宣传部副部长，2018年初从新疆党委宣传部副部长升任自治区副主席。

任华在今年6月被中央纪委宣布接受调查，成为近年来为数不多的落马女性高官。

此前有消息称，任华曾是中共乌鲁木齐市委原书记栗智、新疆自治区原主席努尔·白克力下属，落马或许是因为她卷入某些旧案。