中国公安部新规 侮辱警旗将被罚或追究刑责

中国公安部今天（30日）发布人民警察警旗管理规定，任何组织和个人，未经批准不得制造、买卖、持有和使用警旗，侮辱警旗将被处罚或追究刑事责任。

据澎湃新闻报道，中国公安部会同最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、司法部联合印发《人民警察警旗管理规定（试行）》（以下简称《管理规定》），规范和加强警旗管理。

公安部新闻发言人李蓓介绍说，《管理规定》包括警旗的式样和规格、警旗的使用、法律责任等六章节，同时附有警旗旗面式样和警旗的制法两个附录。

《规定》明确，最高法、最高检、公安部、国家安全部、司法部的政治工作部门是警旗管理的主管部门，负责警旗授予、请领、核发和宣传教育等事项，警务装备保障部门负责警旗制作、发放、回收处理等，警务督察部门负责监督警旗使用、保管等事项。

《规定》要求，使用警旗必须报经受旗单位主要负责人批准。任何组织和个人，未经批准不得制造、买卖、持有、使用警旗。对非法制造、买卖、持有、使用警旗的，或者在公共场合故意以损坏、涂画、玷污、践踏、焚烧等方式侮辱警旗的，依法予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。对违反规定使用警旗的单位将责令限期改正并给予通报批评，依法依规追究相关人员责任，情节严重的，将依法给予处分或者组织处理。