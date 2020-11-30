中国商务部副部长：支持香港尽早加入RCEP

中国商务部副部长王炳南表明，支持香港尽早加入区域全面经济伙伴协定（RCEP），推动香港加强与国际和区域合作，并与更多“一带一路”国家签署自贸协定，扩大香港对外的合作伙伴。

据香港电台报道，王炳南今天（30日）在一个论坛上发表视象演说时提到，粤港澳大湾区将会成为香港对接大陆市场及“一带一路”的重要发展平台，未来会支持香港参与大陆的进博会，协助香港开拓大陆市场，并会透过大陆与香港关于建立更紧密经贸关系的安排（CEPA），促进两地经贸交流融合。

王炳南也说，商务部在过去七年持续推动中港企业联合“走出去”，向一带一路国家展开投资洽谈，取得显著成效，今年因冠病疫情而难以开展，但会在形势稳定后继续组织两地企业到沿线国家考察和开拓市场。

另一方面，香港行政长官林郑月娥认为，香港生产商和出口商渴望拓展海外贸易伙伴，相信“一带一路”能为他们带来商机，并说大陆也正推动“国内国际双循环”的经济发展模式，连系香港及国际经济。

林郑月娥透过视频在“一带一路高峰论坛”上致辞时说，对于希望抓着“一带一路”商机的人而言，香港是一个理想的合作伙伴。

林郑也相信，香港有足够条件，加入亚太15个国家签定的RCEP，香港也已经得到部分国家的支持加入这个协定。