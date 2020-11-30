王毅：中日民众感情出现反差值得深思

中国国务委员兼外长王毅今天（30日）在“北京－东京论坛”开幕式上表示，中日两国民众感情出现反差值得深思，两国媒体在报道对方国家时应完整展现实际情况，追求真实，传递善意。

据中国外交部网站消息，第16届“北京－东京论坛”今天开幕，以网络会议形式举行，本届论坛主题是“疫情后国际秩序与中日两国的作用”，中日两国政商界人士及专家将讨论安保、外交议题。王毅在开幕式上发表视频致辞时作出上述表示。

王毅回顾他刚刚结束的日本、韩国访问行程时说，访问日本期间达成了五点重要共识和六项具体成果。其中的的人员往来“快捷通道”今天得以正式启动，相信将为疫情背景下加速复工复产合作、助力经济复苏提供重要支撑。

王毅表示，民间友好是中日关系发展的重要基石。但目前两国民众感情出现反差值得重视和深思。对于中日双方的共同利益，要不断拓展弘扬，使之成为连接双方的坚实纽带。对于分歧和敏感问题，应该把它放到适当位置，进行建设性管控。在事关对方的内政问题上，要坚持相互尊重，体现作为近邻的理解和包容。

王毅还强调了大众和社交媒体对两国民众的相互认知和感情互动的作用和责任。他指出，媒体要追求真实，两国媒体在报道对方国家时不应刻意裁剪，而应将实际情况完整展现。中国打赢脱贫攻坚战、以新发展理念建设生态文明以及反腐倡廉的决心等事实，有必要也应该客观呈现在日本媒体的版面上。

他还强调，媒体应传递善意，媒体应跨越两国社会制度和理念的不同和差异，以更加包容和友善的态度，推动两国人民更好相互了解。

此前，一份最新民意调查结果显示，近九成日本人对中国印象不好，占比较去年多，显示日本民众对华印象恶化。

日本非营利民间组织“言论NPO”和中国国际出版集团本月17日公布在两国实施的联合民调结果。其中，对中国印象“不好”的日本人，较去年上升五个百分点至89.7%。对中国有“好”印象的日本人仅为10%，下降五个百分点，今年里对中国印象“变坏”的回答，则增加14.2个百分点至37%。

至于对中国印象不好的原因，最多人回复的是“侵犯尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周边日本领海、领空”，达到57.4%。