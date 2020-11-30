称中国人等同“过街老鼠” 这名香港区议员会被DQ？

继“蓝丝与狗不得内进”风波后，香港本土派区议员李文浩最近又称“中国人”三个字等同于“过街老鼠”，再次卷入政治漩涡。

深水埗区议会社区事务委员会上周举行会议，期间包括探讨深水埗区“以普通话教授中文科”（简称普教中）议题等。据网上流传的录音显示，作为深水埗区议员的李文浩，在讨论该议题时声言，“在国际社会间，中国人三个字等同于‘过街老鼠’”，又称用普通话而被歧视、欺负是“历史的必然”。

这句话被香港多家媒体报道后，立即引起轩然大波。许多建制派人士批评，李文浩的言论已显然侮辱国家及民族，或涉“公职人员行为失当罪”，呼吁当局应严肃跟进，采取行动DQ（英语“disqualification”缩写）他。

中国国旗和香港特区区旗共同悬挂在香港特区政府总部外。（路透社资料图）

对此，李文浩承认曾发表过上述言论，并称他的原意是想指出执政者须为其政策而负上责任。他解释，香港民间语言是粤语，强调在这种背景下要学生说普通话，可能会让学生格格不入以及被嘲笑。

资料显示，港府自2008年起推行普教中，目前有些学校全部以普通话上课，也有些则单独设立普通话课。据了解，在港设立的国际学校，大都以普通话授课。

至于“过街老鼠”言论被指辱华，李文浩回应说，由于中国人外游有不文明行为，导致中国在国际社会的形象趋于负面。他强调，自己的言论只是客观地指出事实，“不是我一个人造成这件事”。

李文浩声称，自己不担心因上述言论而被DQ，认为即使政府要DQ他，也应基于完整事实，而非断章取义的批评。

今年26岁的李文浩，是香港本土派中的“政治老鸟”。早在2015年，年仅21岁的他，就参加区议会选举。尽管当年以微弱差距落败，但在去年的区议会选举中，他却以高票击败建制派对手，成功出任深水埗区议员。

李文浩说，由于中国人外游有不文明行为，导致中国在国际社会的形象趋于负面。（《明报》）

曾贴“蓝丝与狗不得内进”告示

今年3月，李文浩曾在其办事处张贴“蓝丝与狗不得内进”的告示，引发民众抗议，纷纷批评他“挑起政治分歧”、“分化社区”等。

对此，香港民政事务总署早前发表声明称，李文浩的行为涉嫌违反《区议员及区议会辖下委员会成员操守指引》，已劝喻他尽快移除告示，以免引起社会不安及冲突。

不过，该告示至今并未移除，但内容据报已改成“蓝丝暴徒不得内进”。李文浩受访时声称，会作出修改主要是因为他不想“侮辱狗”，并形容蓝丝为“极少数的破坏制造者”。

今年3月，李文浩曾在其办事处张贴“蓝丝与狗不得内进”的告示。(香港01）

李文浩张贴“蓝丝与狗不得内进”的告示后，有民众前往其办事处外抗议，并批评他“挑起政治分歧”、“分化社区”、“侮辱居民”等。（互联网）

李文浩可以被DQ吗？

虽然不少建制派人士呼吁港府DQ李文浩，但此举在法理上到底可不可行？

简单来说，目前DQ在广义上有两层意思：一是指区议会或立法会议员，因未有填妥一份拥护《基本法》和保证效忠香港特区声明的提名表格，因而未能成为获有效提名参加选举的侯选人；二是立法会议员未有依法宣誓，因而根据《宣誓及声明条例》规定，丧失其议员资格。

因此，根据推断，李文浩是不会因辱华言论而被DQ的，原因是他早已在参选时，被选举主任认为已经填妥了提名表格并取得有效提名，且还在选举中胜出。同时，不论《基本法》还是现行的《宣誓及声明条例》，均没规定区议员就职前必须宣誓。所以，李文浩自然不可能因未有依法宣誓而被“DQ”。

此外，《基本法》只要求立法会议员和主要官员等就职时，须依法宣誓拥护《基本法》和香港特区，区议员不包括在内，李文浩或可因此逃过一劫。

不过，如果李文浩被法庭裁定触犯“公职人员失当罪”，他可能因此丧失区议员资格。

根据《区议会条例》规定，任何民选议员在当选后被裁定犯下任何罪行，并就该罪行被判处为期超逾3个月而又不得选择以罚款代替的监禁（不论是否获得缓刑），即丧失担任议员的资格。