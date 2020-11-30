中国防长出访尼泊尔 指支持维护主权与领土完整

尼泊尔和印度日前刚解冻因主权争议而紧张的双边关系。中国国务委员兼国防部长魏凤和近日出访尼泊尔时表示，中国支持尼泊尔维护国家独立、主权和领土完整。

据新华社报道，尼泊尔总统班达里、总理兼国防部长奥利昨天在加德满都分别会见魏凤和。

报道称，班达里祝贺中国在中国国家主席习近平领导下取得抗疫成功，并对中国坚定支持尼泊尔经济发展和社会稳定深表感谢。

班达里也说，尼泊尔积极参与中国“一带一路”倡议，愿进一步密切各领域关系，不断深化两军友谊与合作。

奥利说，尼中建交65年来，友好合作广泛深入。明年是中国共产党成立100周年，相信在习近平领导下，中国建设发展必将取得更大成就。尼泊尔衷心感谢中国多年来对尼军建设的大力支持，相信魏凤和此次出访必将进一步推动两军合作深度发展。

魏凤和则表示，去年中尼两国元首成功互访，将中尼关系提升为面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系，并高度赞赏尼泊尔坚定奉行一个中国政策，坚定支持尼泊尔维护国家独立、主权和领土完整。

魏凤和也强调，中国将继续与尼泊尔保持密切沟通、深入开展务实合作，一如既往为尼军建设提供支持帮助，为两国人民福祉和地区和平稳定做出更大贡献。

中国和印度的边境冲突仍未解，而印度之前也因边境主权问题，一度和尼泊尔关系紧张。

尼泊尔官方5月20日对外公布一份新的全国行政管理地图。该地图将与印度有领土争议的卡拉帕尼（Kalapani）、里普列克（Lipu Lekh）、林比亚杜拉（Limpiyadhura）纳入，引起印度不满。

不过两国关系近期已略为缓和。奥利本月初会见印度陆军司令纳拉瓦内时表示，相信两国问题可透过对话解决。

