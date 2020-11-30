中行：中国明年经济增速为7.5%左右

中国银行研究院今天发布对明年全球及中国经济的展望报告，预计中国经济在今年增长2.1%左右后，明年会恢复至正常水平，升至7.5%左右；政策上继续发挥积极财政作用，结构性降准、定向降准仍是重要备选工具。

据路透社报道，中国银行报告称，2021年是中国实施“十四五”规划的开局之年，外部环境仍是中国经济发展面临的最大不确定性，全球疫情存在反复风险，中美关系博弈长期化趋势不会改变，全球政经格局依然复杂多变。

而从国内看，逆周期调控政策力度将有所减弱，但中国疫情防控更加科学有效，经济增长面临的有利因素较多，“经济增速很可能恢复至正常水平以上”。

具体而言，报告预计明年在基建和房地产投资的带动下，投资增速将继续加快，增速升至6.5%左右，成为2021年经济增长的重要动力；消费持续恢复叠加基数效应，消费对经济增长的贡献将明显提高，预计增速为10%左右。

但中国外贸出口增长压力较大，原因在于欧美疫情急剧反弹和重启封锁，逆全球化浪潮、中美经贸摩擦等，以及2020年出口高基数。总的来看，预计明年中国出口增长2%左右，进口增长3%左右。

“结构性货币政策工具仍是重点，更加注重精确性和灵活性。”报告强调，考虑到宏观杠杆率过快上升对实体经济发展带来的不利影响，货币政策将更加注重防风险，进一步宽松的可能性下降。

但考虑经济增长的内生动能不足，尤其是中小企业发展仍面临诸多困难，货币政策将更加注重精确性，引导资金流入实体企业。同时，债券违约风险依然频发，进而有恶化信用环境、加大金融市场波动、推高风险溢价的可能，需要货币政策及时做出对冲，防止金融市场超预期波动引发的货币市场利率过快上升等问题。

报告指出，货币政策将继续围绕解决结构性问题，重点解决中小金融机构流动性不足以及中小企业资金可得性问题，预计2021年结构性降准、定向降准仍是重要备选工具。

明年还将强化监管引导资金流向。考虑到中国复苏进程快于全球，跨境资本大进大出的概率上升，将继续强化资金监控力度，合理引导资金流向，避免资金过度进入房地产、股市等领域，严防资金“脱实向虚”。

此外，加强对信用风险集中暴露问题的防范，提前出台政策进行应对。例如延期还本付息政策将到期，是否考虑进行续接；针对可能出现的不良反弹提前应对，保证银行资产质量安全。

在人民币汇率方面，中国银行认为，虽然美国大选后的中美关系存在一定不确定性，外部环境依然复杂，中国经济将持续恢复，未来人民币汇率将保持在高位波动，贬值压力较小。

不过他们也指出，未来人民币汇率走势也将面临一定的不确定性：一是前期升值幅度较大，二是中美贸易摩擦的不确定性。

中国银行并预计，短期内，从美联储扩表、财政赤字以及资产回报趋势来看，当前美元指数的上行空间相对有限。但鉴于当前全球范围内不确定性高企、全球经济增长疲弱、其他发达经济体经济复苏可能同样面临波折，美元指数快速下跌的概率较小，其更可能在波动中逐渐下行，预计2021年或将在85-95区间宽幅震荡。